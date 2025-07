Tényleg Trump miatt költözött Angliába Ellen DeGeneres, most csirkéket nevel

Ellen DeGeneres először szólalt meg nyilvánosan, mióta tavaly elhagyta az Egyesült Államokat, és feleségével, Portia de Rossival Angliába költözött. A házaspárhoz közeli források már korábban is ezt állították, most egy a gloucestershire-i Cheltenhamben rendezett beszélgetésen azonban DeGeneres is megerősítette, hogy Donald Trump miatt döntöttek a végleges költözés mellett.

Itt egyszerűen minden jobb

– fogalmazott.

Ellen DeGeneres 30 éven át az amerikai televíziózás egyik legnagyobb neve volt, beszélgetőműsorának, a 90-es években futó önálló sitcomjának, illetve az Oscar-, Grammy- és Emmy-gálák műsorvezetésének köszönhetően. Miután talkshow-ját megszüntették, 2024-ben stand-up turnéra indult az Egyesült Államokban, majd házat vásárolt a Londontól két órára fekvő Cotswoldsban.

DeGeneres elmondta, hogy eredetileg úgy tervezték, hogy évente három-négy hónapot töltenek majd Nagy-Britanniában. „A választások előtti napon érkeztünk ide, és arra ébredtünk, hogy a barátainktól rengeteg sms érkezett síró emojikkal, én pedig azt gondoltam, hogy »[Trump] bejutott«. Úgyhogy azt mondtuk, inkább itt maradunk.”

A műsorvezető novemberi költözésük óta a közösségi médiában mutatta meg rövid videókban vidéki életüket. Felesége átszállította a lovait, DeGeneres pedig csirkéket tart – árulta el. Korábban juhokat is tartottak, de két hét után feladták, mert folyamatosan elszöktek.

A beszélgetés során DeGeneres aggodalmát fejezte ki az LMBTQ+ jogok amerikai állapota kapcsán, és arra is utalt, hogy feleségével esetleg kénytelenek lesznek újra összeházasodni az Egyesült Királyságban. „Az amerikai baptista egyház megpróbálja visszafordítani a melegházasságot” – mondta arra utalva, hogy a déli baptisták júniusban elsöprő többséggel megszavaztak egy olyan határozatot, amely az azonos neműek házasságát próbálja eltörölni az Egyesült Államokban.

Bárcsak olyan helyen lennénk, ahol nem lenne ijesztő az emberek számára, hogy olyanok legyenek, amilyenek. Bárcsak olyan társadalomban élnénk, ahol mindenki el tudná fogadni a többi embert és a másságukat. Amíg nem jutunk el idáig, addig nehéz azt mondani, hogy hatalmas előrelépést értünk el

– fogalmazott.