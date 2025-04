Kilencvenegy éves lett Bodrogi Gyula, aki a balesete óta egyre jobban érzi magát

Április 15-én ünnepli kilencvenegyedik születésnapját Bodrogi Gyula, akivel ennek apropóján a Blikk készített rövid interjút.

A cikkből kiderül, hogy a Nemzet Színésze a balesete óta egyre jobban érzi magát, továbbra is jár gyógytornára, a guggolás, illetve az egyensúlyozás azonban még mindig nehezen megy neki. Ettől függetlenül persze továbbra is a szerepel a színpadon – az Egri csillagok Szultánjaként hordszéken hozzák-viszik –, visszavonulásra pedig egészen addig nem is gondol, míg bírja erővel.

A beszélgetésben a születésnapja megünnepléséről is szó esett, Bodrogi pedig arról beszélt, hogy ilyenkor egyetlen fogadalma van: az, hogy sosem tesz fogadalmat.

Kívánni ettől függetlenül még szokott – mindig azt, hogy az egész család egészséges legyen, hiszen ez a legfontosabb.