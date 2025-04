Mickey Rourke is bejutott a Big Brother brit celebverziójába, perceken belül ő lett a ház homofóbja

A szigetországban a Big Brother huszonegy, a hírességeket rövid időre egy házba gyűjtő Celebrity Big Brother pedig huszonhárom befejezett évaddal járult hozzá a brit bulvárvilág történetéhez, kevés botrány volt azonban annyira kellemetlen, mint amit a most futó új celebévadban, alig néhány perc után sikerült összehozni – írja a Deadline.

A lap szerint a profi bokszolóból lett színész és botrányhős, Mickey Rourke alighogy belépett a villába, máris meglepő kérdéssel fordult a nála ötven évvel fiatalabb amerikai énekes-táncoshoz, Jojo Siwához.

Rourke arra volt kíváncsi, hogy a társa a lányokat, vagy a fiúkat szereti-e, mire Siwa kijelentette: a lányokhoz vonzódik, a barátnője pedig nembináris.

A színész ezen a ponton húzott váratlant, hiszen erre csak annyit mondott:

A másik felet ez nem hatotta meg igazán, hiszen visszavágott, jelezve, hogy akkor is garantáltan meleg lesz, aki egy boldog párkapcsolatban él.

Rourke erre már nem mondott semmit, egy másik játékosnak a kertben később jelezte, hogy „gyorsan kiszavazza majd a leszbikust.”

Siwa ezt meghallotta, így közbelépett, tudatva, hogy ez a megjegyzés homofób volt, Rourke azonban erre is tudott reagálni:

I need a fag. I’m not talking to you