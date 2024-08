Sztárok, akik 80 felett is óriási bulit csinálnak

Noha Balázs Klári még csak a napokban ünnepelte 72. születésnapját, a 85 éves Korda Györgyöt ma már olyan ikonikus előadók között tarhatjuk számon, mint Tom Jones, Bob Dylan, Paul McCartney vagy Barbara Streisand. Ahogy a világszerte ismert 80 év feletti sztárok, Gyuri bácsi is a mai napig lenyűgözi a hazai és a határon túli közönséget, bizonyítva, hogy a színpadon nincs korhatár.

Az 1939-ben született előadóművész több mint hat évtizedes karriert tudhat maga mögött, és ahogy a Budapest Parkos koncertet beharangozó vicces videóban szereplő Csonka András is mondja, Klárikával együtt „állócsillagok a magyar könnyűzene egén”. A Korda házaspár tartós vonzerejét bizonyítja, hogy egyszerre hódítják meg fiatal és idős közönséget, örökzöld slágereiket éppúgy ismerik a nyugdíjasok, mint a mai tizenévesek. Sorban teltházas bulikat tartanak, és bár évről évre kevesebbet koncerteznek, fellépéseik száma még így is eléri a negyvenet – közte minden évben egy fővárosi szabadtréi nagykoncert, aminek idén is a Budapest Park ad otthont.

Az idei, augusztus 23-án a megrendezett Parkos nagykoncerten Csonka Pici a közönség soraiban lesz csak jelen, de olyan sztárfellépők várják a közönséget mint Heincz Gábor “Biga”, aki a “Csináljuk a Fesztivált!” című televíziós showműsorban találkozott a házaspárral, vagy Horváth Boldizsár, a Kelemen Kabátban zenekar énekese, aki Kordáék élethosszig tartó szerelmét énekelte meg. Míg a közönség “bemelegítéséért” a “Fiatalság, bolondság” bulidalt Kordáékkal közösen jegyző Pixa felel, előzenekarként a V-Tech zenekar frontembere Kefir lép fel.

De még így sem teljes a felhozatal, a fergeteges hangulatról az esemény házigazdái az egyik népszerű budapesti rádió műsorvezetői, Pordán Petra és Somogyi Zoltán gondoskodnak majd.

A sztárparádé mellett olyan ismert slágerek csendülnek majd fel, mint a „Reptér, a „Lady Carneval”, a “Lady N” vagy a „Mamma Maria”. A KORDA85 ünnepi év keretében megrendezésre kerülő egyetlen budapesti szabadtéri nagykoncert hatalmas bulinak ígérkezik. A fúvós szekcióval kiegészített nagyzenekarral, tánckarral, látványos színpadi technikával és egyedi háttér vetítéssel kísért esemény, egyben az utolsó idei fővárosi koncert, így kihagyhatatlan élmény lesz a nyár utolsó igazi hétvégéjén.

