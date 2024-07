Emily Párizsban jön rá, mennyi jóképű szingli mászkál az utcákon

Megérkezett az Emily Párizsban negyedik évadának előzetese, amely alapján a sorozat továbbra is a feltűnőbbnél feltűnőbb ruhaköltemények, magánéleti intrikák és a párizsi hangulat háromszögében mozog majd.

A negyedik évadra a chicagói marketinges továbbra is két férfi, Gabriel és Alfie között őrlődik, az egészet pedig bonyolítja, hogy egy terhes ex is becsúszott az előző évad végén a képbe Gabriel oldalán. Férfiakból egyébként sem lesz hiány, az előzetes alapján Emily rájön, hogy Párizs tele van jóképű férfiakkal. A magánéleti dilemmák mellett a cégnél sem lesz egyszerű dolga, ám sötét drámát továbbra se várjunk, a trailer arra enged következtetni, hogy marad a bohókás, könnyed limonádékat idéző hangulat. A meglepően népszerű sorozattól egyébként nincsen mindenki elájulva, a francia fővárosban például tüntettek is a franciákat meglehetősen negatívan sztereotipizáló sorozat ellen, Párizs alpolgármestere pedig azt nyilatkozta, hogy hamis, idealizált, ezáltal káros képet fest a Netflix produkciója a városról.

A negyedik évadot két ötepizódos adagban tűzi kínálatába a Netflix: az első augusztus 15-én, a második szeptember 12-én jelenik meg.