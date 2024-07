Válaszolt Vidnyánszkynak a Nemzeti megsérült színésznője: Szász Júlia szerint ő messze nem kapott ötmilliót

Facebook-bejegyzésben reagált Szász Júlia Vidnyánszky Attila legfrissebb interjújára. Szász és Horváth Lajos Ottó tavaly ősszel, előadás közben zuhantak le a díszletről, és szenvedtek súlyos sérüléseket.

Szász azóta is lábadozik, a Nemzeti Színház igazgatója pedig a színészek kártérítésével kapcsolatban pénteken azt nyilatkozta az Origónak: „A tény az, hogy eddig november óta fejenként több mint ötmillió forintot kaptak – a táppénzen felül, különböző jogcímeken. A pénteki napon bekövetkezett, nagyon sajnálatos baleset után már hétfőn kéthavi fizetést utaltunk át nekik, és azóta is folyamatosan utalunk.”

A színésznő szombat hajnalban válaszolt Vidnyánszkynak.

November 10-én történt a baleset, ebből kifolyólag a teljes novemberi fizetésemet már nem kaptam meg. November 21-én érkezett a számlámra egyhavi munkabér segélyként, majd december 14-én ismét átutalták egyhavi béremet. Azóta nem utaltak

– írja Szász, majd hozzáteszi, a színészek csoportos biztosítása miatt ezen felül kapott még további 275 ezer forintot a biztosítótól, és kéthetente érkezik a számlájára 90 ezer forintnyi táppénz.

Világosan látszik, hogy a táppénzen kívül folyósított összeg meg sem közelíti, nemhogy meghaladja az 5 000 000 forintot. Kártérítést nem kaptam, még folyamatban van a megegyezés

– teszi hozzá a színésznő, aki a Vidnyánszky-interjúnak arra a részére is reagál, amely szerint a színészek is hibáztak a díszlet használatában. „Éppen azért vannak szigorú szabályok, hogy az esetleges balesetek kockázatát a minimumra csökkentsék és a dolgozókat megóvják. Ezek a szabályok írják elő azt is, hogy pontosan hova, és milyen korlátok kellenek egy díszletben” – zárja Facebook-posztját Szász.