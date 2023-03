Új részletek derültek ki Tarantino utolsó filmjéről

Már a címe is sokatmondó.

Talán senki sem vonul vissza olyan zajosan, mint Quentin Tarantino, aki már évekkel ezelőtt bejelentette, hogy nem fog aktív filmkészítőként megöregedni, és karrierje meghatározott pontján visszavonul majd. A határidőt megszabta már filmmennyiségben és életkorban is, tíz filmet és 60 évet is mondott már, és immár mindkettő karnyújtásnyira került. Ezzel kapcsolatban okoz némi fejtörést a rajongóknak, hogy a kétrészes Kill Billt egy vagy két filmnek kell-e számolni – ha az előbbi, akkor valóban ez lesz a tizedik –, mindenesetre még egy film egészen biztosan a rendező előtt van.

Az új projektről a Hollywood Reporter belsős forrásokra hivatkozva közölt most anyagot, amelyből kiderül, hogy a film forgatókönyve a sokatmondó The Movie Critic címet viseli, a hetvenes évek Los Angelesében játszódik, és női főszereplője lesz. A forgatókönyve már készen van, a forgatás ideális esetben idén ősszel kezdődhet. A projekt egyelőre stúdió nélküli, a források szerint Tarantino a héten kezd házalni a forgatókönyvvel. A legnagyobb esélyesnek a Sonyt látják, amelynél az előző filmje, a Volt egyszer egy…Hollywood is készült.

A lap arra a következtetésre jut, hogy Pauline Kaelről szólhat a film, aki az egyik legjelentősebb filmkritikus volt a szakmában, és aki a hetvenes évekre a szakma igazi nagyágyújának számított. Mindez azonban csak spekuláció, a források nem erősítették meg, hogy valóban Kael ihlette Tarantino újabb filmjét.