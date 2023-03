Jenna Ortega több horrort, kevesebb szerelmet szeretne a Wednesday folytatásába

Jenna Ortegával fut a szekér: a Wednesday óriási siker lett, épp most került a mozikba a Sikoly VI., amiben szintén szerepel, és úgy néz ki, a Beetlejuice folytatásában is szerepet kaphat. Ortega most Jimmy Fallonnak nyilatkozott, többek között elmondta, hogy milyen jövőt szeretne Wednesday karakterének.

Azt hiszem, szeretnénk kicsit feltekerni a horrort, kivenni Wednesdayt a romantikus helyzetből, és csak hagyni, hogy önmaga legyen és megharcolja harcait

– fogalmazott. Nemrég egy másik interjúban arról is beszélt, hogy már az első évadban sem feltétlenül értett egyet a történtekkel, szerinte a szerelmi háromszög mint ötlet teljesen értelmetlen volt. A teljes beszélgetés angolul tudóknak itt látható: