Chuck Norris amatőr senki Tim Burton Wednesday Addamséhez képest

Tim Burton harminc év késéssel végre hozzátehetett valamit az Addams-család mítoszához, ám aki kellemes nosztalgiázást vagy a rémmester régóta várt nagy visszatérését várja, az csalódni fog. A Wednesday vérbeli tinisorozat, nem akar kiszolgálni mindenkit, inkább a Z-generációnak adna új hősnőt. Kritika.

Ahogyan az a nagy franchise-oknál lenni szokott, az Addams-család is képregényként indult: Charles Addams a harmincas években kezdte rajzolni szatirikus sztoriját a bizarr dolgok iránt hihetetlenül érdeklődő családról a New York Times számára. A terjeszkedés 1964-ben folytatódott, amikor Addamsék a képernyőre kerültek, és bár csak két évadot élt meg az ABC-n futó tévésorozat, egyre inkább a köztudatba került a furcsa família. A hetvenes években már a Scooby Doo-univerzumba is bekukkantottak egy crossover erejéig, 1973-ban pedig animációs sorozatot is kapott a történet. Az igazán zajos sikert azonban a kilencvenes évek filmjei aratták, igaz, ezt a sztori atyja már nem élhette meg: Addams 1988-ban hunyt el, azt követően, hogy öt évtizeden át fáradhatatlanul rajzolta Addamsék történetét.

A nézők fejében azonban nem annyira a rajzok, mint az 1991-ben és 1993-ban bemutatott filmek szereposztása él, amelyben Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Jimmy Workman és Christina Ricci játszották a családtagokat. A két rész kapott hideget-meleget a kritikusoktól és a nézőktől is. Az elsőt a szakma lehúzta, de rengeteg pénzt hozott, míg a második esetében épp fordítva volt, miközben szépen gyűjtötték a filmek az Oscar- és a Golden Globe-jelöléseket is. Julia 1994-ben bekövetkezett halálával azonban az eredeti szereplőgárda nem állt össze többé, és a franchise sorsa kissé megfeneklett.

A családot mintha maga Addams is Tim Burtonnek írta volna meg, nem véletlen, hogy a gótikus rémmesék mestere már a kilencvenes években is ott volt a felkérendő rendezők listáján, ő azonban inkább a Batmant választotta Addamsék helyett. A 2010-es években azonban ismét ott legyeskedett a franchise körül. Akkor még stop-motion technikával akart animációs filmet készíteni belőle, ám végül nem lett semmi a projektből. Helyette a Disney csinált egy kétrészes animációs filmet, amelyet 2019-ben és 2021-ben mutattak be, de a közönséget hidegen hagyta: aki véletlenül látta, az is fanyalgott. Burton viszont bumerángként tért vissza ismét az Addams-családhoz, amikor bejelentették, hogy egy spinoffal élesztenék fel a franchise-t, amelyben a család lánya, Wednesday Addams áll a középpontjában.

Bár a történetet nyilvánvalóan az ő nevével adták el, Burton csak négy epizódot rendezett a nyolcból, illetve emellett produceri feladatokat is vállalt, és megszokott zeneszerzőjét, Danny Elfmant is bedobta a közösbe. A sorozatot viszont nem ő, hanem Alfred Gough és Miles Millar showrunnerek fogták össze. A címszereplőt játszó Jenna Ortega egy interjúban nem túl elismerően beszélt a túl sok vezetői kézről: a színésznő szerint nem tett jót neki a rendezőváltás, mintha mindenkinek más elképzelése lett volna Wednesday karakteréről, ráadásul Burton víziójában a lány teljesen érzelemmentes volt. Saját bevallása szerint mindennapos harc volt számára, hogy ne csak egy faarcú tini, hanem egy érzelmesebb Wednesday kerüljön a képernyőkre.

A Netflixen novemberben debütáló sorozat gótikus tinivígjátékként meséli el Wednesday felnövéstörténetét: a lányt kicsapják az iskolájából – így jár az, aki két szatyornyi piráját ereszt el a medencében az úszóedzés közepén pusztán bosszúból. A szülei – Catherine Zeta-Jones és Luis Guzmán Morticia és Gomez szerepében – beíratják a számkivetettek számára fenntartott Nevermore akadémiára. Itt tanulnak a furcsa gyerekek, akik nem csak azért furcsák, mert kicsapták őket valahonnan, hanem mert vámpírok, szirének, vérfarkasok, alakváltók és még ki tudja milyen természetfeletti lények. Wednesday előbb meg akar szökni, ám mikor egy titokzatos lény kezdi feltépni a gyanútlan emberek mellkasát az erdőben, úgy dönt, marad, és megoldja az ügyet.

A Wednesday esetében a legnagyobb kérdés az volt, hogy

kit akarnak Burtonék megcélozni: a kilencvenes évek filmjein felnövekvő generációban csiklandoznák a nosztalgiát? Újradefiniálnák a családot a felnőttek számára? Vagy a fiatal generációban alakítanák ki a kötődést úgy, ahogyan azt tették a kilencvenes évek filmjei?

Erre már a sorozat első perceiben megkapjuk a választ, egyben azt is, hogy a Wednesday egyáltalán nem lesz mindenki sorozata: egy gótikus nyomozós tinidrámát látunk, amelyben egy bentlakásos iskola tinédzserei ármánykodnak, pletykálnak, szeretnek egymásba és mennek bálba – csak közben vérszomjas szörnyek, szellemek és levágott kezek is ólálkodnak körülöttük. Kicsit Bajos csajok, kicsit Hazug csajok társasága, de a sort folytathatnánk az összes trendi tinisorozattal, mert a Wednesday egyáltalán nem lóg ki közülük, csak kicsivel több a vér és a rejtély, de ettől még ugyanúgy TikTok-oznak és Dua Lipát hallgatnak a kirekesztettek iskolájában is, ahogy bármelyik ilyen jellegű sorozatban. Ezzel együtt az olyan tipikus tiniproblémák is előtérbe kerülnek, mint a kirekesztés, az iskolai rivalizálás és klikkesedés, vagy épp a szülőkhöz fűződő rapszodikus viszony. (Attól, mert valaki vérfarkas, még ugyanolyan hisztis lehet az anyjával, mint egy hétköznapi – vagy ahogy a film borzasztó módon nevezi, „normi” – gyerek.)

Ebből következik, hogy az Addams Family-faktor nem verdesi olyan erőteljesen a nosztalgiaszintet, ahogy azt várnánk. A család más tagjai csupán mellékszereplők, mindössze két epizódban tűnnek fel (igaz, Morticiáék első egymásra találása fontos hangsúlyt kap, és Fester bácsi is cameózik egy jót). De nem véletlenül nem ők a címszereplők: itt Wednesday a lényeg, aki valóságos szuperhős, ultraintelligens, mindenhez ért és mindent megold, ha meghal, feltámad, ha kirúgják, visszatér – az ő főhőssé emelése egyébként szintén jól belesimul az erős női főhősöket előtérbe toló hullámba. És bár az egész Addams-család karikaturisztikus jellegénél fogva – annak rajzolta meg őket Charles Addams – nem feltétlenül a példaképek tárháza, nem véletlenül volt hihetetlenül sok kislány számára bizarr példakép Wednesday már korábban is. Ezt a küldetést a sorozat láthatóan szintén magában hordozza: a halál és a sötétség iránt betegesen rajongó lány se nem kedves, se nem túl kellemes társ, mégis helyén van a szíve, és kőkemény karakterként szolgálhat női példaképnek az újabb generáció számára.

Ebben fontos tényező Ortega is, aki kihozza a maximumot abból a karakterből, akinek gyakorlatilag egyféle arckifejezése van. A sorozat egyik nagy dobása az is, hogy a kilencvenes években Wednesday-t játszó, annak nevével összeforró Ricci is szerepel a filmben (bár nagyon sokáig úgy tűnik, hogy az ő súlytalan karakterét csak utólag írták a filmbe, hogy legyen mit játszania).

A Wednesday nem lesz feltétlenül élvezhető bárki számára, aki már elmúlt húsz, és kinőtt a tinisorozatokból, de vállaltan nem is a célja: egy új generációt akar megszólítani Addamsék történetével. Azok sem járnak jól vele, akik a régóta esedékes Tim Burton-reneszánszra várnak: az alapértelmezett és már unalomig ismételt Burton-hangulat, vagy annak inkább az árnyéka köszön csak vissza a filmből, egészen biztosan nem a Wednesday fogja újra az élvonalba repíteni a rendezőt. De legalább harminc év késéssel végre ő is hozzátehetett valamit az Addams-család mítoszához, egyúttal egy új generáció fedezheti fel magának a bizarr családot.

Wednesday, 2022, a nyolc epizód elérhető a Netflixen. 24.hu: 6/10