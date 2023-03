Az Azonnali.hu német tárhelyszolgáltatója Ungár Péterék számlatartozására hivatkozva törölte a lap archívumát

Tavaly augusztusban jelentették be a tulajdonosok – Ungár Péter LMP-s politikus és a régi Index ellehetetlenítésében is szerepet játszó Gerényi Gábor –, hogy megszűnik az Azonnali.hu. Február 15. óta azonban a lap archívuma sem elérhető, sőt, az oldal sem tölt be.

Bár Ungár Péter akkor azt nyilatkozta a Media1-nek, hogy valamilyen technikai probléma lépett fel a szolgáltatónál, és órákon belül helyreállítják a szolgáltatást, a helyzet azóta sem változott. A Media1 most azt írja, a német tárhelyszolgáltató, a Hetzner Online GmbH törölte az Azonnali teljes tartalmát, és a cég még archívumból, biztonsági mentésből sem tudja helyreállítani.

A lap megkereste a német céget is, mely szerint az Azonnali tulajdonosai többszöri figyelmeztetés ellenére sem rendezte számlatartozását, és ennek automatikus következménye, hogy törlik a nem fizető ügyfél tartalmait. A Hetzner Online szerint négy felszólítást is küldtek, melyek közül az utolsóban felmondták a szerződést. Gerényi Gábor szerint azonban a német cég által említett dátumok nem stimmelnek, mivel ők február elején rendezték a késedelmes tartozást, az Azonnali archívuma pedig már a cég adta határidő előtt elérhetetlenné vált.

A Hetzner Online szerint továbbá az ügyfél felelőssége az is, hogy tartalmaikról biztonsági másolat készüljön, ám Gerényi elmondta, az Azonnali Média Kft. saját biztonsági mentéséből pár hét tartalma sajnálatos módon hiányzik. A társtulajdonos a Media1-nek azt ígérte, hogy néhány nap múlva, amit meg tudtak menteni a korábbi biztonsági mentésből, most már tényleg újra elérhető lesz.