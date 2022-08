Azonnali.hu: Egy hét után reagáltak a megszűnésüknek hírére

Egy hét után reagált megszűnésének hírére az azonnali.hu.

„A hír igaz, tényleg megszűnünk, és tényleg nagyjából hasonló okokból, amiért a boltban is drágább minden, félünk a téltől és a benzin is sokkal drágább lenne a mostaninál a magánszemélyeknek is, ha nem lenne megstoppolva az ára” – írták meg keserű cikkükben.

Mi természetesen szerettük volna folytatni, igény határozottan volt rá. Ahogy az is jó lett volna, ha nem a Media1-ről tudjuk meg a hírt, hogy megszűnik a munkahelyünk, sajnos Kelemen Imola ügyvezető igazgatónak sem volt lehetősége ezt személyesen közölni. De hát a megváltozott médiafogyasztási szokások és az áramvonalasítás már csak ilyen műfaj Magyarországon, ahogy 2022-ben talán az sem meglepetés a környéken már sajnos, ha csak úgy bezárnak újságok.

– írták.

Egy jó hírt tartogattak a végére az olvasóiknak: „Bár a lap nevéből következne, nem azonnali hatállyal zárjuk be a cájgot, emiatt még azért őszig futni fognak mindenféle anyagaink, és az is szuper, ha esetleg elolvasod őket majd. Szóval köszönjük, reméljük, valamilyen formában még találkozunk!” – búcsúztak nem azonnali hatállyal az olvasóiktól.

Az azonnali.hu Ungár Péter LMP-s politikus és a régi Index ellehetetlenítésében is szerepet játszó Gerényi Gábor tulajdona. Gerényi egy hete azt mondta, hogy gazdasági okok miatt zárják be a lapot, amely évek óta veszteséges volt, Ungár pedig nem kívánta kommentálni a hírt.