Matt Damon és Ben Affleck a Nike sikersztoriját meséli el Michael Jordannel és egy rémes parókával

A gyerekkori jóbarátságukat világsztárként is megőrzött, egymás szívatását csúcsra járató Ben Affleck-Matt Damon páros a 2021-es Az utolsó párbaj után idén újra közös filmben szerepel, és mit ad isten, megint emlékezetes frizurákkal teszik ezt. Főleg Affleck, akit szinte felismerhetetlenné tesz bizarr parókája. De a lényeg mégsem a hajuk: ők ketten ugyanis cipőket akarnak eladni, éspedig Nike cipőket. Affleck – aki az Air című film rendezője is – a Nike fejesét alakítja, Damon pedig az egyik értékesítőjét, aki előáll a márka megmentésének tervével, ami Michael Jordan leszerződtetéséhez és az Air Jordan cipőkhöz vezet. Nem egy körömrágós felütés, ugyanakkor a trailerben is érzékelhető humor, no meg az elit szereplőgárda – Affleck és Damon mellett Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker és Viola Davis szerepel a filmben – mégis ígéretessé tesz. Az Air az Amazon produkciója, az Államokban április 5-én mutatják be, magyar bemutatóról egyelőre nem tudunk.