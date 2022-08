Környezetébe olvadó utód kerülhet egy sokáig ijesztő állapotú angyalföldi társasház helyére

Az angyalföldi Mosoly utca 25. esete tavaly év elején került hirtelen a figyelem középpontjába: a Rákos-patak egykori északi medre, a századforduló után lassan feltöltött Köszörűs-árok helyén, alig néhány hónappal Budapest 1945-ös ostroma után született, háromemeletes házat ugyanis egyik napról a másikra életveszélyessé nyilvánították, lakóinak pedig mindössze huszonnégy órát adtak a kiköltözésre.

A várható hosszú élettartam helyett a lakásínség minél sürgősebb enyhítését szem előtt tartó építők a munkálatok során több hibát is elkövethettek:

az árok rossz feltöltése miatt statikai problémák léptek fel, a helyzetet pedig a rossz minőségű építőanyagok csak tovább rontották.

Nem meglepő, hogy már 1956 után szükség volt a ház megerősítésére, a problémákat ez azonban távolról sem szüntette meg, sőt, a gondok a rendszerváltás után csak sűrűsödtek.

Az önkormányzati lakásokban élőknek az 1994-ben született lakástörvény lehetőséget adott az otthonuk megvásárlására – a következő évben ennek apropóján született értékbecslés már

süllyedésről, repedező, nedves falakról, illetve a tetőt érintő gondokról számolt be,

a harminc lakás közel fele, tizennégy azonban mégis gazdára talált, hiszen az emberek bíztak benne, hogy a továbbra is többségi tulajdonos – 53 százalékot birtokló – önkormányzat a jövőben segít majd a felújításban.

Ez az optimizmus végül nem igazolódott: a kerület 2006-ban a falak vizesedését gátló oldattal próbálta megmenteni a legrosszabb állapotú D lépcsőházat, más, nagymértékű javításra azonban nem került sor, bár a témában írt korábbi cikkünk szerint az aládúcoláshoz, a falak megerősítéséhez, illetve a tető javításához szükséges 213 millió forintot az önkormányzat kész lett volna előfinanszírozni.

A történet itt akár jó irányba is fordulhatott volna, előbb azonban a tulajdonosok egy részével nem sikerült felvenni a kapcsolatot, majd a kiviteli tervek elkészítésére nem akadt építész, végül pedig a kivitelező megtalálására okozott sokáig áthidalhatatlan problémát. 2018-ban végül már minden készen állt a munkák megkezdésre, az építőanyag-árak növekedése, illetve a további állapotromlás azonban meghiúsította a projektet.

A ház közös képviselője az önkormányzat javaslatára végül talált egy befektetőt, aki nem csak fizetett volna a sokszor használhatatlan lakásokért, de a bontás, illetve egy negyvenlakásos társasház építését is finanszírozta volna. Rövidesen ez az ötlet is elhasalt, mivel a kerület a befektető személyéről, valamint az utód terveiről semmiféle tájékoztatást nem kapott, így nem hajtotta végre a kerületi építési szabályzat szükséges módosításait.

Az ügy végére végül Budapest Főváros Kormányhivatala tett pontot: 2020 novemberében hat hónapot adott a lakóknak a kiköltözésre, a következő év januárjában ezt azonban hirtelen huszonnégy órára módosította. Ennek kapcsán megjelent írásaink egyikéből kiderült, hogy a kerület augusztusban aukción,

85 millió forintos kikiáltási árról indulva tervezett megválni a tulajdonában maradt tizenhat lakástól.

A próbálkozás sikerrel járt, sőt, a győztes cég – ami egyedüliként licitált – rövidesen a teljes ház tulajdonosává vált, így október elején megindulhattak a bontási munkálatok. Ezek rövidesen véget is értek, az utódról, illetve az ingatlan új tulajdonosáról azonban semmit sem lehetett tudni.

A hatósági építési engedélyezési rendszerben július 30-án feltűnt, építési engedélyre váró tervlapok most azonban mindenre választ adnak:

eszerint a lebontott épületet két oldalról körülvevő Fiastyúk utcai lakótelep (1956–1960) magastetős épületeihez, illetve az eltűnt lakóházhoz hasonló körvonalú, de némiképp magasabb társasház születhet.

A rendszerben látható tervlapokon általában sem az építtető, sem az építésziroda neve nem látszik – az anonimizálásra a jogszabályok megadják a lehetőséget –, a jelenlegi eset azonban kivétel, így látható, hogy a Mosoly utca felől behajtó rámpával, az Agyag utca felé pedig kihajtóval tervezett, négy szintjének, illetve tetőtér-beépítésének köszönhetően tizennyolc lakásnak helyet adó ház július elején véglegesített rajzait

a pályája során ötszáznál is több épületet tervező, főleg Százhalombattán aktív Buzay József (1950) építész, a Battai Építész Kft. vezetője jegyzi,

az árverésen győztes új gazda pedig a Valkűr-Mosoly25 Kft.

A 2021 augusztusában létrejött projektcég rövid idő alatt, tíznél is több részletben vásárolta meg, annak társasház státuszát azonban csak 2022 májusában vezették fel a földhivatali lapokra.

Tulajdonosi háttér

A Valkűr-Mosoly25 mögött egy építőipari vállalkozás, annak számos másikhoz – köztük az egy óbudai paneltömb hőszigetelésén dolgozó, a homlokzatra különböző sportok képviselőinek sziluettjét helyező Valkűr Building 1960 Kft.-hez – kapcsolódó tulajdonosa, Vasvári István, illetve Bártfai Béla áll, utóbbinak neve az elmúlt évtizedekben számos pozícióban bukkant fel.

A Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány 2019-es születésekor annak felügyelőbizottságát is vezető Bártfai 2008 óta a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség vezérigazgatói székét is elfoglalja, a nyolcvanas évek hajnalán indult pályája során azonban a legkülönbözőbb helyeken tűnt fel: részt vett a rendszerváltást megelőző adóreformok előkészítésében és megalkotásában, vezette a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumát, dolgozott a Pénzügyminisztérium állami bevételekért felelős államtitkáraként, az első Fidesz-kormány (1998–2002) a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára volt, részt vett a Fundamenta lakástakarékpénztár alapításában (ennek első vezérigazgatója is volt), a második és harmadik Orbán-kormányban (2010–2018) pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságában is helyet foglalt – derül ki a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány jelenleg épp nem elérhető honlapjának július 8-i tárolt verziójából, illetve a céginformációs rendszerből.