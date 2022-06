A Nem új előzetese elspoilerezi, amit Jordan Peele gondosan próbált titkolni

Míg nagyon sokáig az egyetlen információ, ami a nézők rendelkezésére állt a Tűnj el! és a Mi rendezője, Jordan Peele új filmjével kapcsolatban az mindössze egy magányosan lebegő felhőt ábrázoló plakát volt, most egy olyan előzetes érkezett, ami nagyjából le is lövi a hosszú ideje titkolt sztori csattanóját.

Annak ellenére, hogy a Nem már júliusban eléri a mozikat, egészen februárig a nyúlfarknyi, nem túl árulkodó címen és a plakáton kívül semmit nem lehetett tudni a filmről, az akkor kiadott előzetesből is csak annyit, hogy valami jön az égből, amitől mindenki retteg. Most az is kiderült mi ez, bár azt hozzá kell tenni, hogy titkolózás ide vagy oda, Peele másfél hónapja a CinemaConon már utalt arra, kiktől is kell pontosan félni. Most erre erősített rá az előzetes is, amelyben kimondják: égből jövő veszedelem alatt a földönkívülieket kell érteni, sőt, az előzetes egyik utolsó képkockájával meg is mutatják, hogy egy űrhajó vet az égből óriási árnyékot a lovon menekülő főhősre.

Persze, mindez akár szándékos félrevezetés is lehet, hisz Peele tényleg ismert arról, hogy kedveli a meghökkentést, ráadásul az előzetesben konkrétan el is hangzik, hogy mindez nem az, aminek látszik. Arra, hogy profi szemfényvesztéssel vagy földönkívüliek lesz-e a nézőknek dolga, arra nem kell sokat várni: július 21-én mutatják be a Nemet a magyar mozik.