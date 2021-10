Lehalt Adele honlapja az érdeklődéstől, miután kiderült, hogy öt év után újra koncertezik

Adele öt év után először koncertet ad a londoni Hyde Parkban. A brit énekesnő kedden jelentette be, hogy jövő nyáron kétszer is fellép a BST Hyde Park fesztivál keretében. A fesztiválon koncertet ad mások mellett Elton John, a Duran Duran és a Pearl Jam is. A bejelentés hatására az énekesnő honlapja összeomlott, miután a rajongók regisztrálni kezdtek az előzetes jegyvásárlásra.

Adele a Twitteren tájékoztatta követőit a július elsejére és másodikára tervezett koncertekről. Az énekesnő 2017 óta nem adott koncertet. A 33 éves Adele az elmúlt héten mutatta be Easy On Me című új dalát, mellyel két rekordot is megdöntött, és novemberben jelenik meg negyedik stúdióalbuma 30 címmel. Legutóbb 2015-ben adott ki lemezt, a Grammy-díjjal is jutalmazott 25-öt, írja az MTI.