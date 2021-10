Két rekordot is megdöntött új dalával Adele

A hat év után, az Easy on Me-vel visszatért énekesnőnek az utóbbi napokban nem volt vetélytársa.

November 19-én érkezik a brit énekesnő negyedik nagylemeze, a volt férjével való válása ihlette 30, így egy héttel ezelőtt megjelent az album első dala, az Easy on Me, ami azonnal óriási sikerré vált, hiszen a Someone Like You és a Hello után ez is listavezetővé vált a szigetországban, sőt, az amerikai Billboard Hot 100-as listájának is az élére ugrott.

A hirtelen siker két nem várt rekordot is hozott a harminchárom éves Adele-nek: a dal a Spotify egy nap alatt legtöbbször streamelt számává vált, sőt, a különböző platformokon összesen 24 milliószor hallgatták meg a különböző platformokon, letaszítva ezzel a trónról Ariana Grande 2019-es sikerét, a 7 rings-et, ami ugyanennyi idő alatt 16,9 millió meghallgatást ért el.