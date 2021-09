Cserhalmi György: Annyira betojtak, hogy elhatárolódtak a beszédemtől

Tegnap óta röhög a székfoglalójára adott reakciókon Cserhalmi György, aki szerint szavaitól a Magyar Művészeti Akadémia tagjai úgy berezeltek, hogy elhatárolódtak tőle – derült ki a színész Indexnek adott interjújából.

Cserhalmi György az MMA előtt megtartott székfoglaló beszédével kavart nagy port tegnap, amelyben kiállt a korábbi Színház- és Filművészeti Egyetem mellett, kritikát fogalmazott meg a hatalom felé, sőt, saját magát veszélyesnek titulálta. A beszéd szövegét a Népszava próbálta megszerezni Cserhalmitól, ám ő nem adta ki, az Indexnek is megerősítette: nem szeretné, ha bárki politikai szövegként használná azt.

Az akadémiai tagságot a 2019-ben elhunyt Sára Sándor emlékére vállalta el, amely a kétszeres Kossuth-díjas rendező utolsó kívánságai közt szerepelt. A beszéde által kiváltott megrökönyödést nevetségesnek nevezte:

Tegnap is nagyon kellett nevetnem, és még most is nevetek, amikor eszembe jut: annyira betojtak a beszédemtől, hogy elhatárolódtak tőle. Hányat is írunk, 2021-et? Istenem, teljes Szabad Nép-félóra volt, röhögtem nagyon.