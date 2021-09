Cserhalmi György: Isten ne adja, hogy ebben a hazában újra bizonyítani kelljen, ki a jó hazafi

A 73 színész székfoglaló beszédet tartott az MMA-n.

A Magyar Művészeti Akadémia tagja lett Cserhalmi György, aki meg is tartotta székfoglaló beszédét, amely a Népszava tudósítása szerint nem aratott osztatlan sikert a hallgatóságban, több résztvevőt is vitára sarkallt. Cserhalmi már beszéde elején veszélyesnek titulálta magát, beszélt a rendszerváltás előtti kulturális életről, majd szubjektív színháztörténeti értekezésbe bocsátkozott. Szenvedélyesen kiállt a korábbi Színház-és Filmművészeti Egyetem mellett is, ahol szerinte az oktatás „okos, értékes, érzéki, európai” volt. Cáfolta azokat az érveket, amelyek szerint az egyetemen nem termeltek hazafiakat, honfiúkat és honleányokat. Mint mondta, „egy olyan országban szeretne élni, ahol a politika nem téveszti össze magát a tízparancsolattal, ahol hihetünk magunkban és hisznek nekünk.”

A hatalom ma is egyféleséget akar, egy olyan masszát, amelyből egyformára lehet szaggatni az itt lakókat, és ha ehhez nem hasonultok, akkor nem vagytok jó honleányok és honfiúk. Isten ne adja, hogy ebben a hazában újra bizonyítani kelljen, hogy ki a jó hazafi. (…) Kell a változás, de csak olyan, ami velünk átbeszélve, a mi egyetértésünkkel történik, minden más történés, nem csak hasonlít az erőszakra, hanem maga az erőszak, mégpedig a leggonoszabb időket idézi. Ne menjünk ebbe bele, Ez egy rossz út, rossz állomása, amely nem csak a jövőnkre hoz szégyent, hanem a múltunkra is, a jelent pedig elviselhetetlenné teszi

– idézett a Népszava a beszédből, hozzátféve, hogy a beszédet visszafogott taps fogadta. Nagy Viktor, az MMA tagozatvezetője pedig megjegyezte, hogy több ponton tudna vitatkozni a székfoglalóval és bizonyos kérdésekben nem ért vele egyet. Cserhamitól megkérdezte a lap, miért lépett be az MMA-ba, mire színész azt felelte, hogy mert ide hívták, másrészt pedig ez volt a korábbi elnökségi tag, Sára Sándor rendező végakarata.