Szívrohamot kapott az Oasis dobosa

Az Oasis egykori dobosa, Tony McCarroll kórházba került, miután szívrohamot kapott, írja az NME. McCarroll, aki az 1991-es megalakulástól egészen 1995-ig játszott a zenekarban, augusztus 30-án, hétfőn a Twitteren hozta nyilvánosságra a hírt, és ebben a brit egészségügyi szolgálatnak, az NHS-nek mondott köszönetet:

Sziasztok! Tudatni akartam veletek, hogy csütörtökön kórházba kerültem, miután szerda este szívrohamot kaptam. Még nem vagyok teljesen túl a nehezén, de csak egy hatalmas nagy tapsot szeretnék küldeni az NHS-nek. Több mint szerencsések vagyunk, hogy ilyen szolgáltatásunk van! Köszönjük!

– írta a dobos.

A most 50 éves Tony McCarroll (a fenti kép bal szélén) is tagja volt a The Rain nevű manchesteri zenekarnak, melyet gyerekkori barátaival alapított, és mely azután változtatta a nevét Oasisre, hogy beszállt énekelni Liam Gallagher, majd a bátyja, Noel Gallagher belépésével lett teljes a zenekar, mely aztán a kilencvenes évek legsikeresebb brit rockzenekara lett.

McCarrollt azonban az idősebb Gallagher folyamatosan kritizálta, mivel szerinte nem ütötte meg a mércét, és ebben Owen Morris, a zenekar lemezeinek producere is egyetértett vele, így végül 1995 áprilisában, nem sokkal a második album megjelenése előtt kirúgták a dobost, akit Alan White váltott fel. McCarroll később beperelte a zenekart elmaradt jogdíjak címén, végül az ügy peren kívüli megegyezéssel zárult.