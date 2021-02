Dokumentumfilm készül a Prodigyről

Instagram oldalán jelentették be a Prodigy tagjai, hogy dokumentumfilmet készítenek a banda történetéről. Két évvel az együttes frontembere, Keith Flint halála után már úgy érzik, itt az ideje beszélni a Prodigy történetéről, áll a bejegyzésben. Liam Howlett és Maxim Reality a Paul Dugdale rendezésében készülő filmet Keith Flintnek dedikálják. Dugdale készítette a 2008-as Invaders must die, a 2009-es Omen és a Take me to the Hospital című daloo klipjeit, valamint a 2011-es World’s on Fire című koncertfilmet.

A 49 éves Flintet 2019 márciusában essexi otthonában holtan találták, és bár a rendőrség akkor sem találta gyanúsnak a körülményeket, az újabb vizsgálatok akkor azt állapították meg, hogy az énekes felakasztotta magát. Az essexi halottkémi hivatal későbbi jelentése szerint nem egyértelmű, hogy baleset vagy öngyilkosság okozta Flint halálát, melyet fulladás okozott. A toxikológiai vizsgálat során az énekes szervezetében meghatározatlan mennyiségű kokaint, alkoholt és kodeint találtak.