Az Álarcos énekes ugyanolyan, mint volt, de elég ez nekünk?

Február elején startolt az Álarcos énekes első évada, ami egy szempillantás alatt belopta magát a nézők szívébe. A miénkbe már kicsit kevésbé, ezért kíváncsian vártuk, a második évad változtat-e ezen. A műsorvezető Istenes Bence akkor úgy csigázta fel a nézők és a zsűri kíváncsiságát is, hogy összesen körülbelül tíz ember van, aki tudja, ki bújik meg a különböző látványos és/vagy félelmetes jelmezek mögött a versenyben. Közöttük lehetnek énekesek, celebek, írók vagy valóságshow-szereplők is.

Merthogy az Álarcos énekes a hatalmas maszkarákban elrejtőző és egymással énektudásukat összemérő előadókról szól. A zsűri, más néven nyomozók feladata itt nemcsak az, hogy értékelje a versenyzőket, hanem hogy rájöjjön, ki rejtőznek a jelmezekben. Ebben különböző nyomok segítik őket, melyek a produkciók előtti rövid videókban bújnak meg.

A tizenhat versenyzőt felvonultató idei évadban több változás is történt. Egyrészt a zsűri összetételében is,

Az első évadban az Alien jelmezben feltűnt, viszonylag korán, a második adásban kiesett Hargitai Bea Dancsó Péter helyét vette át a zsűriben, Gáspár Laciról pedig szombaton derült ki, hogy koronavírusos, ezért az első két adás után (ezeket még a betegsége előtt leforgatták) vendégnyomozók veszik át a helyét. Hargitai Bea egyébként nagy kihívásnak tartja a zsűrizést, egy interjúban elmondta, hogy az első adást nézte, de egyszer sem sikerült kitalálnia a versenyzőket. Ráadásul az elmúlt években nem Magyarországon élt, így még nehezebb dolga van, mint zsűritársainak.

Az első adást Istenes Bence látványos bevonulással nyitotta, ő maga is énekelt, ami mellett Gáspár Laci nem is tudott megjegyzés nélkül elmenni, Hargitai Beát pedig nagy izgalommal köszöntette, elő is kapott néhány újságot, amin a playmate szerepel, hogy dedikáltassa. Hargitai amúgy valószínűleg a legalaposabb kutatómunkát végezte, kik lehetnek a maszkok mögött, külön listákat állított össze róluk már jó előre, Sebestyén Balázs elég gyorsan és tapló módon le is hűtötte Hargitait:

Dobd ki a cickót, a többit intézzük

– hangzott el Sebestyén szájából a leplezetlenül szexista mondat, mellyel a készítők – nem túl elegáns módon – a műsort reklámozták már az adás előtt is.

Az első adásban nyolc versenyző lépett fel, és most is kettesével álltak színpadra. Először az Egér és a Maki csapott össze. Az Egér kisvideójában elmondta, a szárazföld legjobb hajóskapitánya, aki most egy időre maga mögött hagyta legénységét. Volt, aki séfre tippelt, más fiúbanda énekesére, de minden belefér, itt szabad teret kap a fantázia. Ez is azt bizonyítja, hogy a műsor inkább a zsűri szórakozásáról szó, és ügyes pr-fogással a nézőket is bevették a játékba a műsor készítői, mert az idei évadban már ők is tippelhetnek egy mobiltelefonos applikáción keresztül.

A zsűri általában nem tud dűlőre jutni abban sem, hogy férfi vagy nő-e a fellépő versenyző, amivel már simán vérig lehet sérteni valakit, ahogy azzal is, hogy nem ismerik fel, ha az illető énekes és azt állítják róla, rossz a hangja. A forgatókönyv végig ugyanaz, ezért nem érdemes külön-külön írni mindegyik párbajról. Dinó és a Kaktusz, a Süti és a Béka, valamint a Tigris és a Baba is felvonult a színpadon, még több kérdőjelet és találgatást hagyva ezzel. A zsűri pedig a legnagyobb elánnal, a végére sem kifáradva tippelgetett. Nézni azonban már kevésbé volt lelkesítő ezt, a harmadik pár összecsapásánál elég monotonná és unalmassá vált a műsor. Az utolsó produkcióban a Baba valamennyire visszahozta az érdeklődést, leginkább valószínűleg azzal, hogy borzasztóan rémisztő és visszataszító volt.

Mit láttunk tehát a főszereplőktől? Sebestyén Balázs öreg motoros a tévéműsorokban, Istenes Bencével évek óta megy a csipkelődés köztük, ebben itt sincs hiány. A belterjességet csúcsra emeli Csobot Adél és Istenes párosa, akik hol csipkelődnek, hol gügyögve arról beszélnek, legyen-e vagy sem harmadik gyerekük.

Fájó pont, hogy sem Hargitai Bea, sem Gáspár Laci nem ismeri az egyik versenyző által előadott Bizottság-számot.

Az Álarcos énekes alapvetően ugyanazt hozza, mint az előző évad. Aki szerette, szeretni fogja most is, aki rühellte, annak valószínűleg nem fog kedvet csinálni a folytatás sem. Ahhoz pedig, hogy megtudjuk, kik vannak a maszkok mögött, végig kell néznünk az egész adást. Itt a legkevésbé számít valójában a kvalitás, az éneklés arra jó leginkább, hogy felismerjék esetleg az előadó hangját. Persze, van egy-két egész jó produkció, de ez viszonylag mellékes, a jelmezek, a nyomozás és a zsűri baromkodása viszi el a show-t. Ők pedig mindent beleadnak és úgy tűnik, tényleg élvezik a műsort. Szórakoznak és szórakoztatnak, lelkesen keresik a nyomokat, végre nem csak zsűrizni kell a produkciókat. Mi pedig ezt nézve simán belefeledkezünk abba, hogy végtére is egy hatalmas kaktusznak álcázott ismeretlen kiesésén dühöngünk hevesen.

Kiemelt kép: RTL Klub