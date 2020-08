Will Smith cégénél tíz dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje

Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith cégében tíz dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje. A Westbrook Inc. a Varietynek kiadott nyilatkozatában azt írja, leállította azt a projektet, amely a fertőzött munkavállalókat érintette. Arról nem tudni, melyik produkcióról van szó. A jelenleg karanténban lévő tíz fertőzött munkatársat azóta újra letesztelték, mindegyiküknek negatív az eredménye. A Westbrook megerősítette, hogy a Közegészségügyi Minisztériummal közösen fogják kivizsgálni az ügyet.

A járvány kezdetekor Smith-ék új, online műsorokat indítottak. Will Smith a Snapchaten jelenetkezett Will From Home címmel, felesége pedig a Facebookon folytatta Red Table Talk című műsorát.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu