Újraindult a Drága örökösök forgatása

Lassan visszatérnek a mindennapi kerékvágásba a sorozat-és filmforgatások is. Nemrég írtunk róla, hogy újraindult a TV2-n futó Mintaapák forgatása, a Műsorvízió pedig azt írja, hogy most az RTL Klub Drága örökösök című sorozatának befejező évada is.

A napi sorozat forgatása március közepén állt le a koronavírus-járvány miatt, ennek következtében eltolták a megjelenést majdnem a következő évre. A csatorna elmondása szerint a stábtagok és a színészek nagy lelkesedéssel tértek vissza a munkába Arról egyelőre nincs sok információ, hogy pontosan mikor érkezik a Drága örökösök negyedik évada, a karantén előtti nyilatkozatokból annyi derült ki, hogy a 2020-21-es szezonban.

Kiemelt kép: RTL Klub