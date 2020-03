Rudolf Pétert nevezte ki Karácsony Gergely a Vígszínház élére

A Fővárosi Közgyűlés nevében eljárva, a közgyűlés valamennyi frakciójával és minden érintettel egyeztetve 2021. december 31-ig Rudolf Pétert bízom meg a Vígszínház vezetésével – írja Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében.

A főpolgármester szerint a város legnagyobb színházát nem lehet bizonytalanságban hagyni ezekben a nehéz hetekben. A hosszú hónapokra elnyúló újabb pályázat helyett ezért a legjobb döntésnek Rudolf Péter másfél évig tartó megbízását tartja, aki első körben a szakmai bizottság többségének a bizalmát ugyan nem kapta meg, de a társulatét igen. Karácsony Gergely szerint a legfontosabb most, hogy béke legyen a Vígszínházban. Hozzátette, elismerést érdemel, hogy Rudolf Péter vállalta a botrányok és a járványveszély által duplán sújtott színház vezetését.

Karácsony megjegyzi:

A Vígszínház ügye igazi szomorújátékká vált az elmúlt hetekben. Egy végtelenül fájdalmas megtisztulási folyamat zajlik a művészeti életben, világszerte. Amit korábban hallgatásba burkolt eltűrés övezett, az mára tűrhetetlenné vált. Hogy így alakult – és jó, hogy így alakult -, az a jövőre nézve is kijelöli, milyen normák tiszteletben tartása lett elemi kötelessége minden színházi vezetőnek. Miként mostantól bármely társulat minden tagja számára lehetőségnél több, hogy azonnal felemelje hangját, ha bárki ezeket megsérti. Ezzel együtt is Eszenyi Enikőnek a Vígszínház vezetésébe fektetett energiáját, munkáját meg kell köszönnünk.

A Vígszínház – most már csak korábbi igazgatója – Eszenyi Enikő nemrég visszavonta pályázatát. Mint arról több cikkben is beszámoltunk, az elmúlt hetekben többen is felszólaltak Eszenyi igazgatói módszerei ellen. Elsőként a 24.hu-nak nyilatkozott Fenyvesi Lili, aki rendezőasszisztensként dolgozott Eszenyi mellett, és elszenvedője volt a verbális erőszaknak. Rajta kívül a ma már Németországban élő Néder Panni szintén beszélt, aki 2010-ben a Túl a Maszat-hegyen című darab rendezésén dolgozott.

Nem sokkal később olyan színészek álltak ki Fenyvesi Lili és Néder Panni nyilatkozatai mellett, mint Stohl András, Kovács Patrícia, Molnár Áron és Hevér Gábor. Kiemelték, hogy igenis volt köze az Eszenyi által teremtett légkörnek a távozásukhoz.

A kormánnyal való megállapodás elkerülhetetlen kényszer

– erről is ír Karácsony bejegyzésében. Hétfőn kiderült, hogy a kormány teljes egészében Kásler Miklós alá rendel több színházat. A koronavírussal kapcsolatos jogszabályok árnyékában, kivételes eljárásban tárgyalta a parlament a törvényjavaslatot, mely az Újszínházat, a József Attila Színházat és a Thália Színházat is csak névleg hagyná a főváros üzemeltetésében.

Karácsony szerint őket belekényszerítették ebbe a helyzetbe,