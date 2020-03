A karantén idején több időnk jut a filmezésre, de kinek jó ez?

Ha otthon kell lennünk határozatlan ideig, valahogyan pótolni kell a szórakozást, ha már se színházba, se koncertre nem mehetünk. Bár a Netflix úgy tűnhet, nyer a járványon, igazából hosszú távon a streaming szolgáltató se jöhet ki jól egy ilyen válsághelyzetből. Lehet, hogy többet használjuk, azonban a filmipar még sokáig fogja emlegetni a koronavírust.

A koronavírussal kapcsolatban elrendelt vészhelyzet után a mozik korlátozzák a nézőszámot, szétültetik a látogatókat, a színházak többsége nem tartja meg az előadásait, a fesztiválok bajba kerültek és a bulinegyed jó része is becsukja a kapuit. Az otthon maradóknak azonban nem csak az étkezést, illetve bevásárlást kell okosan megoldaniuk, hanem valamivel csak el kell ütni az időt. Ilyenkor jól jönnek a streaming szolgáltatók, sokan választhatják a karanténban az HBO GO-t, az Amazon Prime-ot vagy a Netflixet. Utóbbi szolgáltató helyzetéről pedig mi is sokat cikkeztünk, hogy véget ért-e a jó világ a Netflixnél vagy sem a Disney+ és az Apple TV+ megjelenésével, illetve hogy mekkora pofon a streaming oldalnak, hogy a rengeteg jelölésből alig tudtak valamit díjra váltani. A Netflix köszöni az ezekkel kapcsolatos aggodalmakat, de jól van, és elsőre úgy tűnhet, hogy a cég még profitálhat is a koronavírusból.

Amíg többek között az új James Bond-film, a Hang nélkül második része, a Halálos iramban 9 vagy a Nyúl Péter 2 bemutatóit elhalasztották, addig a Netflix éppen a koronapánik kezdetén rakta fel a hatrészes doksiját (Pandemic: How to Prevent an Outbreak), hogy hogyan előzzünk meg egy világméretű járványt. Az időzítés meglepően pontos. „A gazdasági hanyatlástól való félelem közepén, amikor a koronavírus egyre terjed, a Netflixhez hasonló, otthoni szolgáltatást biztosító cégek állják a sarat, sőt előnyt is kovácsolhatnak a krízisből” – írta még február végén a Variety, és hozzátette, hogy közel egy százalékponttal emelkedett a Netflix részvényeinek árfolyama. Teljesen érthető a feltételezés, hogy az ételfutár-szolgálatok mellett az otthoni szórakozást nyújtó cégek boldogulhatnak jobban, amíg mondjuk az utcán az üres éttermek és mozik kínlódnak.

De mégsem ilyen egyszerű a történet. A Forbes egy hosszú cikkben elemezte, hogyan áll jelenleg a Netflix a tőzsdén, és ez alapján valamivel tényleg jobb helyzetben van a streaming szolgáltató, de ez nem azt jelenti, hogy a növekedett érdeklődés több bevételt hoz számukra. Február eleje óta – miután a WHO egészségügyi vészhelyzetet hirdetett – két százalékpontos növekedést mutatott a Netflix a tőzsdén, míg az amerikai nagyvállalatok indexe (S&P 500) tizennyolc százalékpontot esett.

Az igazsághoz viszont hozzátartozik, hogy Amerikában a Netflix elérte azokat a felhasználókat, akik regisztrálnának hozzájuk, tavaly mindössze négy százalékos növekedést értek el az előfizetőknél, és ennél többre már nem is nagyon számíthatnak. Persze nem csak az amerikai piac létezik, és máshol még jöhetnek a koronavírus idején új nézők, de a lényeg, hogy attól, mert többet Netflixezünk, még nem feltétlenül jár jobban a cég. Az előfizetők száma számít egyedül, míg a reklámokat támogató felületeknél (Hulu) a streamelt órák és a regisztráltak száma is több pénzt jelent.

Nem számít, hogy egy előfizető egy órát mozizik vagy huszonnégyet

– mondta egy iparági elemző, Laura Martin a Guardiannak, és hozzátette, hogy a világon számos helyen kényszerülnek az emberek fizetés nélküli szabadságra. Ha pedig az élelmiszer és a Netflix-előfizetés közül kell választani, a streaming szolgáltató fog alulmaradni. Nem fogsz erre háromezer forintot kifizetni, ha azt sem tudod, mikor kapsz újra fizetést.

De ha rövid távon profitálnak is a streaming cégek a koronavírusból, hosszú távon az egész filmiparra kihatással lesz a vírus: elég csak arra gondolni, hogy Kínában éppen a kínai újév előtt zárt be hetvenezer mozi, miközben ez a legforgalmasabb időszak a jegypénztáraknál. Igény pedig van a filmekre, ami abból is látszik, hogy egy kínai vígjáték, a Lost in Russia című film jogait a Bytedance nevű helyi streaming szolgáltató kapta meg, és az első három napban száznyolcvan millióan nézték. Viszonyításképpen érdekes, hogy a legtöbbet hozó kínai filmre, a Wolf Warrior második részére 159 millió jegy kelt el.

Az elhalasztott premierek mellett rengeteg forgatás is csúszik. A Vox beszámolója szerint felfüggesztették a Apple TV+-on futó Morning Show, a netflixes Russian Doll és a Riverdale forgatását is. A Mission Impossible velencei jeleneteinek felvétele szintén elmarad, a Late Night Show-k pedig vagy szünetelnek vagy közönség nélkül zajlik a forgatás. A nálunk forgó hazai és külföldi produkciók szintén veszélybe kerülnek. Bár többet fogunk az elkövetkezendő hetekben netflixezni, de a platformra készülő filmek és sorozatok ugyanúgy a koronavírus miatt dőlhetnek be.

