A streaming-háborúnak egyelőre csak győztesei vannak

Három hónapja már, hogy új korszak indult a streaming-piacon, de a valódi háború még odébb van, hiszen a résztvevők részéről inkább izmozás és építkezés folyik. Vesztesek sincsenek még, és az is lehet, hogy a jövőben sem lesznek.

A Netflix köszöni, jól van

Streaming-háborúról azóta beszél a nemzetközi sajtó, amióta már tudható, véget ér az otthoni filmnézést teljesen átalakító streaming-szolgáltató cégek, azaz a Netflix, az Amazon és az HBO-GO (illetve Amerikában az HBO Now) egyeduralma, mivel több új versenyző is játékba lépett vagy lép majd. Ugyan a streaming-háború távolról sem csak kétszereplős, mégis leginkább a két legerősebb szereplő, a Netflix és a Disney Plus harcára leszűkítve szokás beszélni róla. Egész pontosan abban a kontextusban, hogy utóbbi az iszonyatos tartalékainak és katalógusának, no meg a szórakoztatóipari dominanciájának köszönhetően lebirkózza majd a piacvezető Netflixet, utóbbit azonban egyelőre korai lenne még temetni, már csak azért is, mert a cég részvényárfolyama szeptember óta 40 százalékkal emelkedett.

A Netflix utóbbi két hónapja leginkább a nagy iparági díjkiosztók jegyében telt, melyekre rengeteg pénzt költött, és ennek ellenére sem sikerült elérnie azt, hogy a jelölések díjakban is megnyilvánuljanak. Ez azonban csak első látásra tűnhet kudarcnak, hiszen itt leginkább a filmes szakma (Oscar) illetve a nemzetközi sajtó (Golden Globe) elismeréséről van szó, melyek fontosak ugyan a cégnek, de a piaci pozícióit egyáltalán nem befolyásolják. Sőt, a munka nehezét a számtalan jelöléssel már elvégezték, a díjeső csak hab lenne a tortán, és ha nem is most, de előbb vagy utóbb szükségszerűen bekövetkezik majd, ha a cég továbbra is Scorsese és Cuarón kaliberű filmeseknek nyújt feltétel nélküli támogatást.

Különben pedig egyelőre nincs igazán miért aggódnia a Netflixnek: bár az új előfizetők számában észrevehető a lassulás, de ez sem új jelenség, az Egyesült Államokban 2018 óta egyre kevesebb az új előfizetőjük, és a szám folyamatosan csökkenni fog a jövőben is. Ennek azonban az is a magyarázata, írja a Verge szakírója, hogy aki akart Netflix-előfizetést Amerikában, annak már jó eséllyel van. Amerikán kívül is van azonban élet, és a cég számára most az elsődleges a külföldi piacokon való növekedés, mert ott még kétségtelenül van tér számára. És az már jó ideje megfigyelhető, hogy a Netflix igyekszik rágyúrni a külföldi tartalomra: nemcsak abban, hogy egyre több helyi produkció készül, hiszen ez már régóta a cég üzletpolitikájának része, hanem olyan tartalmakba is befektet, amelyek az amerikai közönség számára nem is elérhetők, mint például a japán Ghibli stúdió animációs filmjei, melyek a múlt hónapban kerültek a katalógusba.

Mindeközben a Netflix egyre több országban nyitott irodát (legutóbb januárban Párizsban), és több az olyan, nem angol nyelvű saját gyártású sorozata is, amely világszerte népszerűvé vált, így még a feliratoktól legendásan irtózó amerikai nézők körében is. Lásd például a spanyol La Casa de Papel és az Elite, a német Dark, a svéd Quicksand vagy az indiai Sacred Games és a Delhi Crime sikerét. A lokális tartalomba való befektetés pedig még olyan okból is fontos szempont lehet, hogy az Európai Parlament 2018-ban elfogadott egy szabályt, miszerint a EU-ban működő streaming-szolgáltatók által kínált tartalom legalább harminc százalékának helyi gyártásúnak kell lennie, mely hatalmas előny például a helyi tartalmakra egyelőre nem igazán koncentráló Disney-vel szemben (ez az úgynevezett Netflix-kvóta).

Repülőrajtot vett a Disney Plus

A vezérigazgatóját frissen elvesztett Disney még jóval hátrébb jár a nemzetköziségben, eleve a világ legtöbb országában még nincs is Disney Plus, a következő lépcsőfokra március 24-én lépnek, amikor is Nyugat-Európa legtöbb országába megérkezik a szolgáltatás, ahová pedig most nem, oda majd nyáron, valamint India is bekerül a portfólióba március végén. És úgy néz ki, Európa keleti felére is előbb megérkezik az induláskor valószínűsített 2021-es dátumnál. A cég azonban ezen országok nélkül is minden várakozást felülmúló számokkal indított: február elején bejelentették, hogy az első három hónapban 28 millió új előfizetőt sikerült gyűjtenie. Összehasonlításképpen: a Netflix összesen 167 millió előfizetőnél járt a tavalyi év végén, és nekik öt évre volt szükségük ahhoz, hogy elérjék azt, ami a Disney Plusnak (nyilván egészen más háttérrel) három hónap alatt sikerült. Ebben kulcsszerepe volt a Mandalorian sorozatnak és persze Baby Yodának is, aki valódi internetes szenzáció lett pár hét alatt, októberben pedig már jön a második évad, és készül egy újabb élőszereplős Star Wars-sorozat is, miközben a Marvel filmes univerzumban látott figurák és színészek részvételével jön sorozat az idén és jövőre is. Mindezt pedig a vetélytársakhoz képest olcsón adják: Amerikában havonta 7 dollárért, amely a legolcsóbb Netflix-előfizetésnél is kevesebb két dollárral.

Ez azt is jelenti, hogy a kettő egyelőre nem zárja ki egymást: a Verge által megszólaltatott szakértő is arról beszélt, sokan párhuzamosan fizetnek elő a két szolgáltatásra, mivel egyelőre két eléggé különböző jellegű kínálatról van szó. A Netflix ráadásul az egész streaming-ipar úttörője is, a Disney Plus pedig egyelőre nincs abban a helyzetben, hogy a nagy franchise-filmeken kívül másban is felvegye a versenyt a Netflix kínálatával. Egyelőre tehát megférnek egymás mellett, de a Netflix-előfizetők csökkenő száma azért mutatja, nem szabad hinni a cégek vezetőinek, amikor arról beszélnek, hogy nem tartják egymást vetélytársaknak. A háború pedig akkor kapcsol majd magasabb fokozatba, ha a többi trónkövetelő is teljes fegyverzetben a porondra lép, de ez még mindig odébb van kicsit.

A többiek sem aggódnak

Egyelőre még mindenki elégedett: a szintén novemberben indult Apple TV Plus első negyedévéről nem szivárogtak ki konkrét adatok, de Tim Cook szerint „lelkesítőek” a számok, ami az előfizetőket illeti, míg az Amazon – amely Amerikában egyedüliként közelíti meg a Netflix előfizetői táborát – annak örülhet, hogy a Premier League közvetítésével alaposan belehúzott, és Nagy-Britanniában az utolsó tavalyi negyedévben rekordlétszámú új előfizetőt produkált. Nagyon optimista a CBS és a Viacom fúziójával új erőre kapó és új streaming platformot bejelentő CBS All Access is, amely az eddigi tévés tartalmak mellé kiegészül a Showtime csatorna kínálatával is, plusz a Paramount stúdió filmkatalógusával. A cég év végéig 16 millió előfizetővel számol, ez idén ötmillió új nézőt jelentene, de mivel a Star Trek: Picard sorozatnak köszönhetően jól indult az év számukra, ez teljesen reális számnak tűnik. (Ez egyelőre csak Észak-Amerikában és Ausztráliában indul el.)

Az HBO Max sem bízza a véletlenre az új streaming-szolgáltatás májusi indulását: nemcsak a birodalom koronaékszerének számító Jóbarátok összes epizódja lesz hozzáférhető (ezeket korábban a Netflixen lehetett megnézni), de a hat szereplő egy különkiadás erejéig újra kamerák elé áll majd. Az HBO Max az induláskor csak az amerikai nézők számára lesz elérhető, viszont még több saját tartalmat ígér, és egy sokkal profibb streaming felületet, mint az HBO GO-é, mely Latin-Amerikában terjeszkedik tovább, és a tervek szerint jövőre Európában is elindul.

Végül ugyancsak hátravan még az utolsó nagy szereplő, az NBCUniversal saját streaming-szolgáltatása, a Peacock indulása, egyelőre szintén csak amerikai előfizetőknek. Ez július 15-én rajtol majd, ám a Comcast kábel- és internetszolgáltató-előfizetéshez kapcsolva rá is igaz, ami a Netflix kivételével az összes többi résztvevőre is, vagyis hogy nem kizárólag a streaming-bevételekre támaszkodik majd. Épp emiatt mondják azt egyes elemzők, hogy ezek az új szolgáltatások nem feltétlenül a Netflix előfizetőire utaznak, hanem más-más stratégiával igyekeznek működni. Ahogy a Quartz írta még januárban:

Az úgynevezett streaming-háborúnak nagyon valószínű, hogy több győztese is lesz, igazi vesztese pedig egyáltalán nem – csak másfajta győztesei.

Kiemelt kép: Disney+