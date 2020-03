Koronavírus: a színházak, mozik többsége bezár, elmarad a könyvfesztivál

Az alábbi eseményekről már biztosan tudjuk, hogy elmaradnak illetve későbbi időpontra halasztották őket.

A ma esti színházi előadásokat, koncerteket a legtöbb helyen még megtartják, éjféltől azonban életbe lép a koronavírus miatti országos veszélyhelyzet: a 100 főnél nagyobb beltéri, illetve 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket lemondják. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb kőszínház és mozi sem fog tudni üzemszerűen működni, legfeljebb a kisebb mozitermek és a színházak kamaraszínpadai, no meg az eleve jóval kisebb befogadóképességű színházak működhetnek tovább. Hogy ez a konkrétumok szintjén milyen egyedi megoldásokat jelent majd, arról több budapesti színházat megkérdeztünk, ám a válságstábok sok helyen még nem álltak elő konkrét menetrenddel.

Ami már tudható: a Nemzeti Színház az intézkedés visszavonásáig minden előadását elhalasztja, és a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót is később rendezik meg, a megvásárolt jegyek érvényesek lesznek oda is. A Radnóti Színházban ma este még megtartják az Ádám almái előadását, a továbbiakról a későbbiekben ígérnek tájékoztatást. Az Átriumban is lesz még ma este előadás, holnaptól azonban a nagyszínpadi darabokra új időpontot hirdetnek, a kisebb, kamaraszínházi előadások azonban rendben műsoron maradnak. Ahogy a többi színház, így az Átrium is folyamatos tájékoztatást ígér a továbbiakról.

Pintér Béla és társulata több előadását lemondani kényszerül, egyelőre ami teljesen biztosan elmarad, az a ma és holnap esti előadás A 42. hét című darabból. Az Magyar Állami Operaház tájékoztatása alapján

a mai napon (március 11., szerda) a Laurencia–előadást az Erkel Színházban még megtartjuk. A holnapi naptól egyelőre 2020. április 3-ig valamennyi előadás, koncert és egyéb rendezvény (különleges esemény) törlésre kerül.

A Játékszín azt ígéri, mai előadását még megtartják, a székkarfákat fertőtlenítik, a továbbiakban pedig a rendeletben foglaltakhoz tartják magukat. A kisebb színházak nyitva tartásáról egyelőre keveset tudni, az Óvóhely Kultúrbunker, mint legfeljebb 50 fős helyszín nem zár be.

Az Örkény Színház közleményében jelezte, hogy a mai előadásokat még megtartják, de csütörtöktől bezár a színház, és ez a kisebb, stúdiószínpadra is vonatkozik. A március 12-i előadásokra a jegyeket visszaváltják, a későbbiekre megváltott jegyek visszaváltásával vagy esetleges későbbi időpontra történő érvényesítésével kapcsolatban a színház „a lehető leghamarabb” teljeskörű tájékoztatást ígér.

A Papageno arról ír, hogy

a játszóhelyekkel és az együttesekkel együttműködve mindent megtesz annak érdekében, hogy a zárt ajtók mögött megtartott előadásokat minél nagyobb számban élőben közvetítse.

Szintén biztos az is, hogy az április 23-26 közé tervezett Könyvfesztivál elmarad. Erről Nyáry Krisztián posztolt Facebook-oldalán. Ez azt is jelenti értelemszerűen, hogy a meghívott szerzők mint Jo Nesbo vagy Heather Morris, szintén távolmaradnak.

Szintén biztos, hogy elhalasztják a Republic 30 és az Apostol 50 jubileumi koncerteket, melyek a Papp László Budapest Sportarénában lettek volna március 14-én és 20-án. A Republic 30 koncert új időpontja 2020. augusztus 29., az Apostol 50 koncerté 2020. augusztus 28. lesz. Mindkét koncert esetében a megvásárolt jegyek érvényesek az új időpontra is – közölte a Broadway Event Kft. A Dürerben a ma esti koncerteket még megtartják szigorú biztonsági előírások mellett, ám a koncertek végével a hely szigorúan bezár.

A Mika Tivadar Mulató közleményében azt írja, hogy a már meghirdetett koncerteket és rendezvényeket megtartják, az alagsori nagyteremben 100 főben maximalizálják az ott tartózkodható emberek létszámát, ebben benne van a stáb+zenekar és a személyzet is. Ennél több embert semmilyen esetben sem fognak és nem is engedhetnek be, írják. A már megvásárolt jegyeket a Mika is visszaváltja.

A Barba Negra közeljövőre tervezett koncertjei a határozat visszavonásáig elmaradnak, illetve új időpontra kerülnek, ha pedig valaki a későbbi időpontban nem tud részt venni az eseményen, április 10. éjfélig belépőjét visszaválthatja. Erről bővebben az alábbi posztban lehet tájékozódni:

A Friss Hús rövidfilmfesztivál szintén egy későbbi időpontban lesz megtartva, és a Capa Központ is bezár egy időre.

Cikkünket frissítjük.

