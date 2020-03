A tiltakozások hatására nem adják ki Woody Allen önéletrajzát

A Hachette könyvkiadó visszalépett a könyv megjelentetésétől, miután a cég alkalmazottjai is sztrájkkal tiltakoztak a gyermekmolesztálással vádolt rendező önéletrajzának kiadása ellen.

Beszámoltunk róla, hogy a Hachette több tucat munkatársa szervezett munkabeszüntetést, amiért a cég vállalta Woody Allen Apropos of Nothing című önéletírásának publikálását, amely a rendező magánéletéről és karrierjéről is szót ejtett volna. Az április 7-ére tervezett kiadvány megjelentetése ellen tiltakozott Woody Allen fia, az újságíró Ronan Farrow is, akinek könyvét a Hachette leányvállalata adta ki.

A Hachette péntek este bejelentette, hogy nehéz szívvel ugyan, de meghozták a döntést, miszerint elállnak a könyv kiadásától, írja a Guardian. Dylan Farrow, Allen lánya, akit a vádak szerint apja gyerekként molesztált, már üdvözölte a döntést, és megköszönte a kiállást a kiadó sztrájkoló munkatársainak, illetve bátyjának, Ronannak. A kiadó visszaadta a könyv jogait Allennek.

Woody Allen máig tagad minden vádat, és bár több nyomozás is volt érvényben ellene, még egyszer sem emeltek vádat. A rendező, bár filmjei iránt alaposan megcsappant a kereslet, és több színész kifejezte, hogy nem hajlandó vele dolgozni többé, továbbra is forgat. Könyvének kiadása sem megy könnyen: két éve az Amazon táncolt ki a könyv majdani forgalmazásából, és iparági pletykák szerint számos kiadó visszautasította a kéziratot.

