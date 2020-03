Sztrájkolnak a kiadó dolgozói Wood Allen könyve miatt

A Hachette kiadóvállalat több tucat dolgozója szervezett tiltakozó munkabeszüntetést a cég New York-i irodájánál, amiért a cég vállalta Woody Allen önéletírásának publikálását. A cég Grand Central nevű leányvállalata a héten jelentette be az Apropos of Nothing című kötetet, mely április 7-én jelenik majd meg, és a rendező magánéletéről és karrierjéről is szót ejt majd. Most azonban a rendező ellen régóta érvényben lévő gyerekmolesztálási vádak újabb hatásaként a kiadó több munkatársa tiltakozik a könyv megjelenése ellen.

A történetet tovább bonyolítja, hogy a Hachette egy másik leányvállalata, a Little, Brown épp nemrégiben adta ki Woody Allen fiának, az újságíró Ronan Farrow-nak a #metoo-éráról szóló kötetét is. Farrow egyértelművé tette: hisz testvérének, Dylannek, akivel Allen az állítólagos molesztálást elkövette, és most, hogy apja könyvének hírét vette, azzal fenyegetőzik, hogy szakít a kiadóval.

A Hachette kiadóvállalat munkatársai a Guardiannek beszéltek arról, úgy érezték, tenniük kell valamit, hogy jelezzék, mi a véleményük Allen könyvének kiadásáról. Dylan Farrow az Instagramon köszönte meg a dolgozók szolidaritási akcióját, hozzátéve, hogy mélyen felkavarta a kiadó döntése, ami szerinte árulás a testvérével szemben. A Hachette vezérigazgatója, Michael Pietsch azzal vonta magára a népharagot, hogy a New York Timesnak úgy nyilatkozott:

minden könyvnek megvan a maga missziója. A mi dolgunk kiadóként az, hogy segítsünk a szerzőnek elérni azt a célt, amit a könyvének megírásával maga elé kitűzött.

Ronan Farrow szerint a kiadó jelen döntésével abban segít, hogy bántalmazó férfiak tisztára moshassák magukat.

Miután együtt dolgoztunk a könyvemen, pontosan tudtad, hogy milyen károkat okozott Woody Allen a családomnak. És közben titokban azt tervezted, hogy kiadj egy könyvet attól az embertől, aki ezeket a szexuális bűncselekményeket elkövette. Nyilvánvaló, hogy a lelkiismeretem nem hagyja, hogy a továbbiakban veled dolgozzak. Képzeld csak el, hogy mindez a te húgoddal történik

– üzente Farrow a vezérigazgatónak e-mailben. Az ügyre Mia Farrow, Dylan és Ronan édesanyja is reagált, közleményében arról írt, hogy a történtek ékesen példázzak, mi mindent lehetővé tesz a hatalom, a pénz és a hírnév. A Hachette dolgozóinak munkabeszüntetési akciójával kapcsolatban több kiadóvállalat a támogatását fejezte ki

Woody Allen máig tagad minden vádat, és bár több nyomozás is volt érvényben ellene, még egyszer sem emeltek vádat. A rendező, bár filmjei iránt alaposan megcsappant a kereslet, és több színész kifejezte, hogy nem hajlandó vele dolgozni többé, továbbra is forgat. Könyvének kiadása sem megy könnyen: két éve az Amazon táncolt ki a könyv majdani forgalmazásából, és iparági pletykák szerint számos kiadó visszautasította a kéziratot.

Kiemelt kép: ANDER GILLENEA / AFP