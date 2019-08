Ciki vagy nem ciki az éttermekben csapvizet kérni?

Sokszor néznek ránk csúnyán, ha nem ásványvizet kérünk. De igaza van azoknak az éttermeknek, amelyek nem pártolják választásunkat? És külföldön mindenhol alap az ingyen kancsó víz?

2009-ig kötelező volt a csapvíz az éttermeknek

Időről időre felvetődik a téma, így nyáron pedig különösen aktuális a kérdés: szemétség-e a csapvízért pénzt kérni, illetve helyette kizárólag palackos ásványvizet árulni az éttermekben és a kávézókban? Tavaly például az kavarta fel a kedélyeket, hogy egy soproni pizzéria harminc forintért árulta decinként a csapvizet, most pedig egy olvasói észrevétel miatt vettük elő a témát. Arról írtak nekünk, hogy egy budai kávézóban nemet mondtak a kiszolgálásra, csak palackos vizet adtak a pultnál. Még a kifejezetten turistákat útba igazító, amúgy nagyon hasznos, angol nyelvű Offbeat Budapest is felhívja a figyelmet az éttermes, etikettes cikkében, hogy a csapvíz enyhén szólva is ritka a magyar vendéglátásban:

Az ingyen víz és az automatikus újratöltés általánosságban ismeretlen fogalom Budapesten és egész Magyarországon. Érdemes külön kiemelni, hogy csapvizet kérünk – amire némi szájhúzással reagálhatnak –, különben felszámolnak egy palackosat

– áll a budapesti éttermek kisokosában.

Ez nagyjából le is fedi a valóságot, noha lassanként változik a helyzet, de tényleg inkább az megy eseményszámba, ha egy helyen alap a kancsó. Megkérdeztünk a témáról pár kávézót és vendéglátóhelyet, hogyan állnak az ingyenvízhez, és a Vendéglátók Ipartestületét is, hogy nekik mi a véleményük, jogos-e, ha az étterem a bevételét félti a csapvíztől, illetve körülnéztünk külföldön, máshol hogy megy ez.

Ha éppen nem akarunk semmi cukrosat inni, az alkoholt is passzoljuk, és kivételesen nem akarunk 700-900 forintért limonádét inni, akkor marad a víz. Pár éve szinte még szódát is ciki volt kérni a palackozott szénsavas ásványvíz helyett, most már viszont a sima víz a sláger (van, ahol már tisztított vizet lehet kérni pár száz forintért). A kávéhoz még az átlagos helyeken is standard egy kísérő, de új hullámos üzletekben, nagyobb franchise-okban az is abszolút természetes, hogy nem kell külön kuncsorogni a vízért. Egyik olvasónk viszont egy egész népszerű, de régi vágású helyen kapta meg, hogy nem tudnak neki csapvizet adni. Mi pedig éppen a napokban egy másik budai kocsma/kávézóban szintén találkoztunk azzal a kifogással, hogy sajnos rossz a csapvíz. Abban kételkedünk, hogy az éppen elromlott csapra vagy a víz minőségére és az ólomtartalomra célozgattak volna, de maradt a palack.

Kezdjük onnan, hogy itthon 2009-ig létezett egy olyan rendelet, hogy amennyiben a vendég italt nem rendelt, úgy külön kérés nélkül is kell hideg ivóvizet biztosítani, de ezt tíz évvel ezelőtt hatályon kívül helyezték. Az viszont most ugyanúgy él, hogy mindenhol ivóvíz minőségű víz használható fel, legyen szó a mosogatásról vagy jégkockagyártásról vagy kiszolgálásról. A Vendéglátók Ipartestülete külön aláhúzta a 24.hu-nak írt válaszában, hogy az Európai Parlament előtt van egy olyan tervezet, ami arra ösztönözné a tagállamokat, hogy az éttermekben, rendezvényeken mindenkinek biztosítsanak ingyenesen vagy alacsony összegért cserébe jó minőségű csapvizet. A Right2Water kezdeményezése továbbá a PET palackok számát is hivatott csökkenteni, hogy a környezettudatos életre való törekvés népszerűségével együtt hagyhassuk ki a műanyagot. A brüsszeli központú vendéglátóipari érdekképviselet (HOTREC) azonban azt mindenképpen el szeretné érni, hogy a jövőben csak a fizető vendégek számára legyen kötelező az ingyenes víz.

Nemcsak a Trónok harca-társas szakíthat szét barátságokat, hanem egy szívószál is A július a műanyag nélküli életé. De miről szól igazán ez a kihívás, és mit tegyünk, ha mondjuk éppen a piacon nem hagyják, hogy teljesítsük a feladatot?

Csak nálunk nem adnak?

Ebből már látszik is, hogy Magyarország messze nem egyedüliként ódzkodik az ingyencsapvíztől. Amíg a tengerentúlon természetes szolgáltatás, addig Európában jó pár országban nem. „Itt egy amerikai: sok országban voltam, ahol nem iható a csapvíz és logikus is, hogy pénzt kérnek a vízért. De nem olyan régen utaztam Európába (Németország, Csehország, Magyarország stb.), és az éttermek úgy is felszámolják, hogy iható a csapvíz. Miért? És sok helyen egy karika citrommal szolgálják fel vagy buborékkal, mentával a tetején, mintha koktél lenne. Ez normális?” – írta egy hozzászóló Redditen, amire rengeteg országból válaszoltak.

Nagy-Britanniában mondjuk törvény írja elő, hogy ahol alkoholt árusítanak, ott ingyen legyen a csapvíz, és a francia éttermekben is kérés nélkül hozzák a kancsó vizet. Németországban már más a helyzet, nem ritka az 5 eurós ár egy liter csapvízért, egy amerikai turista pedig a már idézett Reddit-threadben meg volt arról győződve, hogy direkt tettek úgy Németországban vagy Ausztriában, hogy nem értik, mit mond, hogy extrán számolhassák fel a kenyeret és a vizet. Egészen komoly vita alakult ki, hogy mi jogos, és mi nem, de szinte minden európai kommentelő arra jutott, hogy náluk sem magától értetődő a csapvíz, és tök oké, ha pénzt kérnek a szolgáltatásért, elvégre a poharat ki kell vinni, el kell mosni, a pincért ki kell fizetni, illetve a rezsi szintén az éttermet terheli.

Brüsszelben például egy angliai nő kezdett komoly facebookos kampányba, hogy milyen felháborító hozzáállás is ez, és legyen ezentúl ingyenes a csapvíz az éttermekben. A kezdeményezéshez több ezren csatlakoztak az Euronews cikke szerint.

Ez a kampány a választásról szól. Nem ítélek el valakit azért, hogy palackos vizet iszik, és azt se mondanám soha az éttermeknek, hogy ne árusítsanak palackokat. De ha valaki megpróbál kevesebb egyszer használatos műanyagot használni, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, akkor elég ironikus, hogy az Európai Unió szívében nem tehetem meg, ahol emberek ezrei foglalkoznak környezetpolitikával, hogy megmentsék a Földet

– mindezt egy szülinapi ebéd váltotta ki Brüsszelben, ahol a fogások és a kávé után csúnyán néztek a csapvíz miatt. Az alapító ráadásul különös és szoros viszonyt vélt felfedezni a brüsszeliek és a PET palack között.

Amit még ne felejtsünk el: lehet, hogy Amerikában ugyan korlátlanul jön a kávé és a víz a poharunkba, de az éttermekben legalább húszszázalékos borravalót illik ott hagyni, míg nálunk inkább a tíz százalék a jellemző, és vannak országok, ahol nem is igazán szokás a borravaló, ezért azt nem is kalkulálhatják be a felszolgálók bérébe. De még ezzel együtt is sokszor furcsa, hogy amíg egy menzán jár a kancsó, addig jobb helyeken nem, és mi is csak félve kérünk csapvizet.

Olyan lesz a víz, mint a szalvéta

Megkérdeztük egy menő specialty kávézó, a Kontakt tulajdonosát, Bajkó Pétert is, aki reggelizőt és éttermet is nyitott. Ő például Ausztráliából hozta haza a szokást, kedves gesztusnak tartja, hogy ingyen vizet kapnak a vendégek. A kávézóban kirakják, a szemben lévő reggelizőjükben és a Horizont étteremben pedig kérésre adnak.

Ha megtetszik valami ital, amúgy is veszek, mert azért megyek egy vendéglátóhelyre, hogy fogyasszak. A vendégeknél is ezt tapasztalom, simán isznak kávét és juice-t, vagy vizet és juice-t. Szerintem a vízre egyre többen tekintünk úgy a gasztronómiában, hogy egy elengedhetetlen dolog, mint például a szalvéta. Szükséges, hogy tisztítsa az ízpalettánkat, akár kávét vagy bort iszunk, akár eszünk. Másrészt pedig egy nagyon jó gesztus, kicsit olyan, mint mikor valaki jön az otthonodba, és egyből leülteted, megkínálod valamivel ebéd előtt.

– mondta Bajkó.

A világ legjobbjai közé került magyar kávéba tilos a cukor Úgy is mondhatnánk, hogy a budapesti Kontakt megkapta a kávék Michelin-csillagát. A tulajdonossal, Bajkó Péterrel beszélgettünk, hogy építettek fel a semmiből a feleségével a tejeskávék világából egy világszínvonalú helyet.

Egy kicsit más jellegű vendéglátásban utazó franchise, a hamburgerező Zing szintén hasonlóan gondolkodik. Náluk annyi a különbség, hogy amúgy sincs asztalszerviz, és azonnal nyújtják a vizet, ha kérünk, a személyzet pedig szó nélkül kell, hogy a kutyatálat feltöltse, ha egy állat tipeg be az ajtón. Kérdésünkre csak annyit tettek hozzá, azon dolgoznak, hogy a kikért csapvizet valamilyen környezetkímélő csomagolásba tegyék.

Az előző helyeken rengeteg turista fordul meg, és ezért vagy nem ezért, de más szemléletet honosítanak meg. A budai Csészényi kávézó viszont máshogy áll a hidratáláshoz. Kérdésünkre azt mondták, kísérővizet adnak a kávéhoz, de amúgy nem szeretnek csapvizet felszolgálni, mert az a tapasztalatuk, hogy megáll a rendelési kedv, ha már megkapták a vendégek a vizet. A kávézó inkább a vérmezői kutat javasolja, és tudják, hogy kényes téma, de nekik deficites a csapvíz, az a tapasztalatuk, hogy van, aki órákig elvan egy pohárral.

Kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu