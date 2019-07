Késsel fenyegetőzött a FEZEN-en előállított férfi

Ezért a garázdaság vádja.

Mint arról beszámoltunk, szombat éjjel a székesfehérvári FEZEN fesztiválon egyelőre ismeretlen okból tizenöt-húsz fős tömegverekedés tört ki, melyben a rendezvény biztonsági őrei is érintettek voltak. Az Indexnek az olvasók arról számoltak be, hogy a fesztivál biztonsági szolgálata túlzott erőszakot alkalmazott, földön fekvőt ütöttek-rúgtak, ezt a fesztivál nem kommentálta, viselkedni nem tudó vendégekről írtak posztjukban. Most a rendőrség a police.hu-n közleményt adott ki a történtekről, mely szintén nem említ biztonságiakat, az viszont kiderül, hogy miért állítottak elő egy verekedőt:

A kiérkező rendőrök a helyszínen több személyt igazoltattak, továbbá megállapították, hogy egy 31 éves székesfehérvári férfi a szóváltás során késsel fenyegetőzött, ezért vele szemben garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon.

– írja a közlemény. A rendőrség továbbra is adatokat gyűjt, valamint tanúkat keres és hallgat ki az ügyben.

Kiemelt kép: FEZEN