A Stranger Things sztárjai a szemünk előtt nőttek ki a gyerekkorból

A zseniális hangulat és a borzongató sztori mellett a Stranger Things igazi báját a végtelenül tüneményes gyerekszereplők adták. De ezek a srácok már egyáltalán nem gyerekek – lássuk, mi történt velük a sorozat kezdete óta.

Amikor a Duffer testvérek először találkoztak velük, a Stranger Things azóta világhíres gyerekszereplőinek fenekén még bőven ott volt a tojáshéj, némelyikük alig kilenc-tíz évesen érkezett a meghallgatásra. Ennek ellenére az alakításaikba nem lehetett belekötni, többek között emiatt övezi akkora rajongás a sorozatot az indulása óta. Ami azonban az átlag netflixezőnek egy évadnyi elsőrangú szórakozás, az ezeknek a gyerekeknek megváltoztatta az életét, bármennyire is igyekeznek szerények és ártatlanok maradni. Főleg, hogy az egykori babaarcú gyerekek közül még a legfiatalabb is belépett már a tinikor sűrűjébe.

Noah Schnappról van szó, aki 2004-ben született, magyarán a Stranger Things első évadának forgatásakor még alig volt tizenegy éves – ám már ekkor is túl volt néhány film- és szinkronszerepen, egyebek mellett Steven Spielberg remek hidegháborús filmjében, a Kémek hídjában is szerepelt. Az első Stranger Things évadban – mivel ő volt az elrabolt gyerek – értelemszerűen nem láthattuk sokat, ám a másodikban már több mozgástere volt, és olyan remek volt a rettegő, megszállt tudatú Will szerepében, hogy arra a szakma is felfigyelt, és elismerések mellett szerepekkel is folyamatosan ellátják.

Szerepelt kis- és nagyjátékfilmekben, a Panic! At the Disco együttes egy videoklipjében – szegényt itt megint elrabolták – és főszerepe volt az Abe című drámában, melyben egy izraeli és palesztin tagokból álló család gyerekét alakítja, akit ezerfelé szakítanak a családi elvárások. Sajnos a film, bár a visszajelzések szerint egészen erős darab, nem talált széles körű forgalmazót, így nem csoda hogy nálunk sem került mozikba. Szintén idei bemutatónak tervezik a Waiting for Anya című filmjét, melyben megint főszerepe van, az Addams Familyből ismert Anjelica Huston oldalán csempészik át zsidó gyerekeket a franciáktól a spanyolokhoz. Schnapp tehát el van látva munkával, és szédítően jól keres: míg a legtöbb tizenöt éves a mekis diákmunkával spórolja össze a bulizásra valót, addig ő 250 ezer dollárt keresett a Stranger Things egyetlen epizódjával.

A legfiatalabb után lássuk, mi a helyzet a gyerekszínészek legidősebbikével. Caleb McLaughlin a sorozatban Lucas karakterét alakítja, és ő az egyetlen, aki lényegesen idősebb a valóságban, mint filmbeli karaktere: az első évadban Lucas tizenkét éves volt, a későn érő Caleb viszont ekkor már tizenöt körül járt. Ezzel együtt egyáltalán nem lógott ki társai közül, igaz, az néhány év, amennyivel idősebb társainál, a tinikor hajnalán még aligha számít – most már annál inkább, hiszen Caleb lassan nagykorú lesz. A fiatalember a Stranger Things előtt sem volt egy elveszett gyerek, neki volt a gyerekszínészek közül a legtöbb tapasztalata. A Broadway híres Oroszlánkirály musicaljében ő alakította a fiatal Simbát, de egyéb zenés színpadi szerepekben is komoly sikerrel szerepelt, naná, hiszen képzett énekes, sztepp-, balett- és jazztáncos. Színpadi karrierje mellett bőszen próbálkozott a tévészerepekkel is, több tévésorozatban is láthattuk, a Stranger Things óta pedig egyre komolyabb szerepeket kap, játszott Jennifer Lopez rendőrös sorozatában, a Piszkos zsarukban, a Netflix High Flying Bird című sportfilmjében, ő alakította a fiatal Ricky Bellt a New Edition történetét feldolgozó zenés minisorozatban, és több szinkronszerepe is volt.

A sorozat imádni való Dustinja, Gaten Matarazzo tizennégy éves volt, amikor a Stranger Things első évadja debütált, és Calebhez hasonlóan ő is a Broadwayen szerepelt, egyebek mellett A nyomorultakban Gavroche-t alakította. Azért jóval kevésbé gyakorlott színészként érkezett a sorozatba, egyetlen tévésorozatszerepe volt korábban, cserébe mindjárt egy Golden Globe-díjas sorozatban, a Feketelistában. A Stranger Things óta sem dolgozza magát halálra, szerepelt két videoklipben, a Hump című tevés animációs filmben lesz egy szinkronszerepe, de ennyi. Azért nem kell félteni, a Stranger Things mellett is keres eleget a Fios nevű tech-vállalat arcaként. Emellett jótékonykodik is, van ugyanis egy ritka genetikai betegsége, a Scheuthauer-Marie-Sainton szindróma, mely miatt nincsen kulcscsontja, nem fejlődtek ki rendesen a fogai, és általában, egy sor műtéten van túl – hírnevét arra használja, hogy felhívja a figyelmet erre a ritka betegségre, pénzt gyűjt a kutatásra, és részt vesz a betegséghez kapcsolódó eseményeken.

Finn Wolfhard (azaz Mike) sem jött tapasztalat nélkül Dufferék meghallgatására, zsenge kora ellenére több tévés szerepen túl volt már, és a Stranger Things óta is rengeteget dolgozik, Millie Bobby Brown mellett neki hozta a legtöbb munkát a hírnév. És nem ám epizódszerepeket, hanem nagy, komoly munkákat, több netflixes cím mellett a legnagyobb dobás alighanem a fergeteges AZ-remake főszerepe volt, ennek hamarosan érkező folytatásában is láthatjuk majd még, bár ott már elsősorban a felnőtt színészeken lesz a hangsúly. Emellett szerepel a Dog Days című kutyás moziban, a máris Oscar-esélyesként emlegetett Az aranypintyben, visszaül a retróvonatra az Addams family animációs feldolgozásában, majd a Ghostbusters 2020 munkacímű Szellemirtók-remake-ben, és hamarosan újabb horrorban, a The Turningben is látható lesz. Emellett aktívan zenél is Calpurnia nevű rockbandájával.

Max karakterét csak a második évadban ismertük meg, de Sadie Sink ezzel együtt is megérdemli az említést, már csak azért is, mert elég fontos szálat emelt be az összképbe, és a harmadik évadban sem lesz ez másként. A Stranger Things előtt Sadie több filmben és tévésorozatban is feltűnt, láthattuk a Foglalkozásuk: amerikai, a Zsaruvér és az American Odyssey című sorozatokban, a hawkinsi események mellett pedig hamarosan még két horrorban szerepel majd, a Netflix Eli című filmjében és a Fear Street 2-ben.

A Stranger Things tehát, mint látjuk, felemelte minden gyerekszereplőjét, ám egyértelműen Millie Bobby Brown az, akit a legmagasabbra lőtt, kicsit talán túl magasra is. Pedig érkezésére rég számítottak Hollywood belsősei, a brit kislányra, aki olyan tehetséges volt, hogy a szülei Amerikába költöztek, hogy jobb esélyekkel induljon filmes karrierje, ott pedig hamar versengeni kezdtek érte az ügynökök, már évekkel a Netflix sorozata előtt felfigyeltek, így csak idő kérdése volt, hogy mikor kapja meg azt a szerepet, ami meghozza az igazi áttörést. Főleg úgy, hogy már a Stranger Things előtt sem huszadrangú tévécsatornák kisköltségvetésű sorozataiban szerepelt, hanem olyan címekben, mint az Egyszer volt, hol nem volt spinoffja, a Once Upon a Time in Wonderland, a BBC-s Intruders, a Modern család vagy A Grace klinika. Ennek ellenére sok áldozattal járt a színészi karrier, volt olyan időszak, hogy ő volt a család egyedüli kenyérkeresője, és a Stranger Thingst megelőző időszakban a család kimondottan nehezen boldogult anyagilag.

Aztán megjött az áttörés, a Stranger Things telekinetikus képességekkel megáldott-vert Elevenjének szerepében Millie akkorát játszott mindkét évadban, hogy azzal egyből behúzott egy legjobb mellékszereplői Emmy-jelölést, amit nem sokan mondhatnak el magukról tizenhárom évesen. Ezzel generációja talán legígéretesebb színésznőjévé vált, és amellett, hogy lecsapott rá egy modellügynökség és több nagy filmstúdió, őt övezi a legnagyobb médiafigyelem is, ennek pedig megvannak a szokásos hátulütői. Szerencsére egyelőre úgy tűnik, Millie-nek, vagy talán az anyukájának kellőképp helyén van az esze, így a kislány egyelőre néhány megingástól eltekintve tényleg kislány tudott maradni, és a divat látványos élvezetén – ruháit egyébként anyukája választja, hogy a korához illően öltözzön – kívül nem vetette magát fejjel előre a tinisztárságba. Ebben alighanem annak is szerepe volt, hogy Millie hamar megtapasztalta a hírnév árnyoldalait egy rosszindulatú közösségimédia-ellenkampány formájában, melynek nyomán a lány ma már elmondása szerint jóval tudatosabban használja ezeket a felületeket, és úgy általában gyakran emel szót az internetes zaklatás ellen.

Alighanem emiatt történt, hogy 2018-ban, tizennégy évesen az ENSZ jószolgálati nagykövete lett, a legfiatalabbként a történelemben, a Time magazin pedig szerepeltette 2018 100 legnagyobb hatású embereinek listáján. Mindeközben folyamatosan dolgozik és reflektorfényben van, a Calvin Kleinnek modelkedett, szerepelt videoklipekben és reklámokban, nemrég pedig a Godzilla II – A szörnyek királyával nagyvásznon is bemutatkozott, és már azt is lehet tudni, hogy a történet 2020-ra ígért folytatásában is szerepel majd. Jelenleg Nancy Springer Enola Holmes-regényeinek filmadaptációján dolgozik Helena Bonham Carter és Henry Cavill oldalán, és Ali Benjamin Suzy és a medúzák (The Thing About Jellyfish) című megrendítő bestseller regényének filmes feldolgozásán. Esélyt tehát bőven kap, és nem kétséges, hogy élni is fog velük. De addig is van miben csodálni a tehetségét társaiéval együtt, hiszen július 4-én debütált a harmadik Stranger Things évad.