Ezt a dögmeleg nyarat csak a Stranger Things mentheti meg

Júliusi sorozatajánló.

Azt azért semmiképpen sem mondanánk, hogy a július termeli ki az év produkcióit, pár sorozatot mégis össze tudtunk szedni a havi ajánlónkhoz. Ebben nagy segítségünkre volt a Netflix zászlóshajója, a Stranger Things, amely végre kijön a harmadik évaddal. Amennyiben valaki kifogyott a néznivalókból, ott a júniusi felhozatal rengeteg kiemelkedő sztorival.

A Trónok harcát könnyen elfelejtjük, ha ilyen sorozatok várnak ránk A júniusi sorozatajánlónkban a bőség zavarában nem jutunk szóhoz. Nagyon valószínű, hogy Meryl Streep például a Hatalmas kis hazugságokban kideríti, hogy ki ölte meg a fiát.

A legharsányabb hang (The Loudest Voice) S01, Showtime

Július 1.

Bár a hivatalos bemutató június 30-ra esett, az HBO GO elsejétől adja a Fox News alapítójáról szóló sorozatot. A legharsányabb hang a tévécsatornát politikai fegyverré tevő Roger Ailes felemelkedését és bukását mutatja be, és az őt alakító Russell Crowe a hozzáértők szerint jó sok jelölésre esélyes lehet(ne), úgyhogy már most olyan kérdéseket tehetünk fel, hogy mennyire jött jól Crowe-éknak a Csernobil elsöprő sikere. A további szerepekben Naomi Watts, Sienna Miller és Seth MacFarlane is feltűnik.

Válás (Divorce) S03, HBO

Július 1.

Sarah Jessica Parker munkásságának legnagyobb részét egyértelműen a Szex és New York teszi ki. A sorozat hat évadára még jönnek a filmek, és kész egy komplett életmű. Parker Carrie Bradshaw szerepén túl igyekezett a romantikus vígjátékok körében maradni, de valahogy nem ment a nagy áttörés, hogy akár egy pillanatra elfelejtsük mellőle Mr. Biget. A színésznő nem unatkozhatott, tősgyökeres New York-i továbbra is, van egy cipőmárkája, és a divat körül forog az élete. Az HBO-nál azonban fut egy új sorozata, a Válás, ami bár meg sem tudja közelíteni a Szex és New York sikereit, már két évadot is megélt, most pedig érkezik a harmadik. A Válás Frances (Sarah Jessica Parker) és Robert (Thomas Haden Church) kapcsolatát járja körbe, hogy próbálják feldolgozni a házasságuk végét, és egy új fejezet kezdetét. Azt azért meg kell mondjuk, hogy az első évadnál leragadtunk, kicsit unalmas ez az évődés, de ettől még sokan megtalálhatják a számításaikat egy keményebb drámasorozat után.

Stranger Things S03, Netflix

Július 4.

A július legfontosabb és legnépszerűbb sorozata a Stranger Things lesz, ami kicsit felrázza az uborkaszezont a nyolcvanas évek nosztalgiájával és a horroros vonallal. Július 4-én jön a Duffer-testvérek új története, amelyet már 2016 óta követhetünk, úgyhogy a cuki gyerekszereplők már kevésbé cukik, inkább majdnem felnőttek, és csak ezután derül majd ki, hogyan tudják kamatoztatni a Stranger Things hájpját a következő filmekben. A legújabb évadban ismét a túlélésért kell küzdeniük Hopperéknek (David Harbour) és a gyerekeknek, akik ezúttal már 1986-ban járnak. Jön a bajszos gonosz.

Orange is the New Black S07, Netflix

Július 26.

Júniusban az HBO bemutatta a nagy dobásait: a Hatalmas kis hazugságokat, illetve kijöttek egy teljesen új produkcióval, az Euphoriával. Aztán ott van a Város a hegyen Ben Affleck gondozásában. A kánikulára viszont a Netflix erősített rá, és a Stranger Things mellett az egyik legrégibb motorosukat is, a női börtönös Orange is the New Blacket is bedobják, hogy biztos legyen a siker. Taylor Schilling főszereplésével 2013 óta fut a sorozat, és eddig hat Golden Globe-ra jelölték, valamint bezsebelt egy kupac Emmyt is. Piper Chapman karaktere pedig most megpróbál visszailleszkedni a társadalomba.

The Boys S01, Prime Video

Július 26.

Az Amazon sorozata a hónap végén bár szuperhősös, de nem a jó és a rossz megszokott küzdelmét mutatja. Az emberfeletti képességekkel megáldott csapat a saját módszereivel üldözi a bűnt, és kihasználják a szuper erejük hozta hírnevet. Az előzetes egyébként egészen meggyőzőre sikerült.

Veronica Mars S04, Hulu

Július 26.

Talán emlékszik valaki, hogy annak idején két rövidke, viszont annál hatásosabb részben tűnt fel Kristen Bell a Deadwoodban, az HBO vadnyugati sorozatában. Utána robbant be igazán Veronica Mars szerepével, ami könnyed, tini detektíves történetként indult még 2004-ben. A Veronica Mars-franchise egy filmet is kitermelt, és 2009 után tíz évvel egy negyedik évaddal is visszatérnek a nyomozáshoz.

Pennyworth S01, Epix

Július 28.

Alrfed Pennyworth (Jack Bannon) karaktere a DC univerzumához tartozik, és egy volt katonát takar, aki a brit különleges alakulatnál szolgált az 1960-as években. Pennyworth a leszerelés után a tehetős Wayne család szolgálatába áll, hogy őket védelmezze az ország helyett. Egy amerikai csatorna, az Epix gyártja a sorozatot, és a trailer alapján nagyon ráerősítettek a brit akcentusra. Mondjuk nem véletlenül.

Négy esküvő és egy temetés (Four Weddings and a Funeral) minisorozat, Hulu

Július 31.

Bár előzetest még nem tudunk mutatni, a listák szerint július legvégén érkezik a Hugh Grant főszereplésével 1994-ben bemutatott vígjáték remake-je egy tízrészes sorozat formájában. A legnagyobb pláne, hogy a főszerepet a Trónok harcában feltűnő, és a halálával legendás pusztításokat okozó Missandei, azaz Nathalie Emmanuel játssza. Trailer híján emlékezzünk meg a 25 éves filmről.

Kiemelt kép: Netflix