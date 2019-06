Jason Momoa habfürdőből hirdeti a környezettudatosságot

Jason Momoa neve annak kapcsán merült fel mostanában leginkább, hogy Budapesten forgatja a Denis Villeneuve által rendezett Dűne-adaptációt. Az Aquaman sztárját a szerencsések láthatták a Bazilika előtt sétálgatni, koncertet hallgatni, sőt még tetoválást is készíttetett.

Most azonban ezeknél is fontosabb dolgot örökített meg új Instagram-videójában. Sokak számára már az önmagában elég, hogy a színész a videó egy pontján meztelen felsőtesttel látható egy habfürdőben, de ez most nem öncélú figyelemfelkeltés. Momoa a környezettudatosságra, azon belül is a műanyag palackok elleni harcra hívja fel a figyelmet.

A videó első felében két vizet iszogató férfi kezéből veri ki a palackokat, miközben elmondja, nem számít, mennyire vagyunk dehidratáltak, ne műanyag palackos vizekkel csillapítsuk a szomjunkat. A második részben egy fürdőkádban látható, arcán verekedés okozta sebekkel, miközben italt tölt magának egy fémpalackból.

„Tisztítsuk meg az Anyaföldet, de ami még fontosabb, tegyünk a változásért, a jövő generációiért. Mindannyiunknak felelősséget kell vállalni, mert a következő generációk tőlünk függenek” – olvasható a posztban.

Kiemelt kép: CHRIS DELMAS / AFP