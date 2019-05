Budapesten tetováltatott Jason Momoa

Örök emlékkel megy haza tőlünk, az már biztos.

Jason Momoa kihasználja Budapesten töltött idejét: amikor nem a Dűne Denis Villeneuve-féle adaptációjához forgat, akkor nagy lendülettel ismerkedik a várossal, szelfizik, koncertre jár, most pedig azt is bebiztosította, hogy életre szóló emléke is legyen a városról. A színész most ugyanis úgy döntött, egy budapesti szalonban készítteti el legújabb tetoválását – írja a Blikk. Hogy egyforma varrásuk legyen, Momoa a kalandra magával vitte jó barátját, a személyi edző Mada Abdelhamidot is, akinek ez volt élete első tetoválása, és a képek alapján úgy tűnik, mindketten elég boldogak a tesó-tetkóval, melyet a Grindesign nevű szalonban készített el nekik Borbás Róbert tetováló.

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic/ Getty Images