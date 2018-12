Nehéz dolgunk van, ha az év legjobb sorozatát akarjuk kiválasztani

Ahogy a tavalyi évben, úgy most is felállítottuk a saját tízes listánkat, amire a legnagyobb produkciók mellett kevésbé ismertek is felfértek. Akadtak olyan óriási meglepetések, mint a Bodyguard, az Éles tárgyak vagy a Patrick Melrose, több, korábban már bizonyított sorozat viszont labdába sem rúgott 2018-ban. Ilyen volt például A szolgálólány meséje vagy a Westworld, amiket kiütéssel győzött le az Amazon vagy éppen a Showtime. Az első tíz cím viszont aligha lenne elég az összes kedvencünknek, így ezeken kívül is ajánlunk pár kisebb, de annál érdekesebb produkciót a következő év sorozatdömpingje előtt.

10. Megszállottak viadala (Killing Eve) S01 (BBC America)

Sandra Oh, A Grace klinika egykori Cristina Yang doktornője az év egyik legjobb alakítását nyújtja az év egyik legjobb sorozatában. A nálunk az HBO-n nézhető, eredetileg BBC-gyártmány Killing Eve egyszerre komikus és drámai, izgalmas, szexi, okos, vicces, intrikus, egyszóval fergeteges. A sztori két hasonlóan éles eszű, ám a törvény ellentétes oldalán álló nő harcát meséli el, egyikük, bizonyos Villanelle stílusos gyilkolási módszereiről Európa-szerte hírhedt bérgyilkos, másikuk Eve, a kissé kétballábas, de pengeagyú titkosszolgálati aktakukac, akiből megszállott érdeklődése csinál kémet. Üldözi Villanelle-t, Villanelle meg őt, szinte erotikus feszültségek szikráznak közöttük, és mindezt briliáns humorral tálalja a sorozat, amire plusz koronaként még a girl power címkét is rá lehet tenni, ugyanis ebben a kémthriller-sorozatban arrogáns macsó férfiak helyett mindkét főszereplő nő, éspedig önálló, okos nő. Mindkét karakter egészen plasztikus jellemrajzot kapott, így mindketten többek mint „A Bérgyilkos” vagy „A Kém”. Mindezeken túli személyiségük is van, nem csak a konyhában töltik az idejüket, szexuálisan aktívak és proaktívak, ráadásul minden egyes jelenetben jelesre szerepelnének a Bechdel-teszten. (Bodnár Judit Lola)

Big Mouth S02, Netflix Lehet, hogy a nagyok között nincs sok esélye az Big Mouth-nak, de Nick Kroll animációs sorozata igenis az egyik legjobb dolog 2018-ban a Netflixen. Minden részben a lányok és fiúk szemszögéből éljük újra a felnőtté válás pillanatait. Végigröhögjük a tinédzserkort, miközben soha, de soha nem akarunk többé visszatérni az első szexhez vagy menstruációhoz. A Big Mouth nem felejt el erre emlékeztetni bennünket, és sorra mutogathatunk magunkra, hogy igen, pont ilyen szarul éreztem magam a gimnázium egyes napjain. És hogy ez nekünk miért tetszik? Hihetetlenül jó a sorozat humora, ennyi pedig bőven elég. (Jánossy Villő) A Big Mouth első két évadát a Netflixen lehet visszanézni.

9. The Marvelous Mrs. Maisel S02 (Amazon)

Kis híján úgy telt el a 2018-as év, hogy fel sem tűnt az ’50-es években játszódó női komikusról szóló Marvelous Mrs. Maisel története. Szerencse, hogy így egyből két évadot lehetett letudni, és a folytatás éppolyan szellemesre sikerült, mint az első pár rész. Miriam „Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) jómódú zsidó családba született, ügyesen és szerelmesen is ment férjhez a nagyravágyó, de szolgaian kispolgár Joel Maiselhez (Michael Zegen). Midge minden áldott nap a férje után ment lefeküdni, hogy lemossa az arcát, becsavarja a haját, és Joel előtt kelt, hogy sminkben érje a reggel. Viccesebb volt a párjánál, mégsem ő próbálkozott a lopott poénjaival esténként egy lepukkant bárban. A tökéletes háttér ellenére Joel egyik pillanatróla másikra elhagyja, és ez jelenti Midge szerencséjét, hogy elinduljon a hírnév felé.

A Marvelous Mrs. Maisel 2017 óta két Golden Globe-ot nyert, és nem véletlenül. A Gilmore Girls (Szívek szállodája) alkotója, Amy Sherman-Palladino jegyzi a sorozatot, ami a díszlet alapján néhol egy Brodway-darabnak is beillene. De ez nem zavaró, most elég elkapni a karakterekből az ’50-es évek Amerikájának hangulatát, ahol a nők tolják a mindentudó férjek alá a széket. Lehet, hogy nem dolgozik mindegyikük reggeltől estig, de már abban kifáradnak, hogy egy percre se szűnjenek meg tökéletesnek lenni. Maiselnek pedig éppen az akkoriban olyan kínos válás segített kilépni a férje árnyékából. Abszolút megérdemelt Mrs. Maisel helye egy év végi listán: szórakoztató, egyszerre zavarba ejtően poros és modern a felfogása. Ráadásul sok nő ma se szűnt meg korai Mrs. Maiselnek lenni. (Jánossy Villő)

Bizalom (Trust) S01, FX A Getty-unoka elrablása óriási dobásnak tűnt, hiszen az Oscar-díjas Danny Boyle sorozatáról beszélünk, és olyan neveket nyert meg a produkcióhoz, mint Donald Sutherland és Hilary Swank (no meg a nagyot alakító Brendan Fraser), és hiába csinált érdektelen filmet ugyanerről a sztoriról Ridley Scott, a Bizalom az év egyik olyan drámájának tűnt, amit mindenképpen látni kell. Kár, hogy a biztató indítás után némiképp kifulladt a szükségesnél sokkal tovább húzott sorozat, de így is emlékezetes volt. (Inkei Bence) A Bizalom első évadát az HBO GO-n lehet visszanézni.

8. Atlanta S02 (FX)

2018 a fekete filmesek éve volt. A Fekete Párduc lett az év legsikeresebb filmje Amerikában, Spike Lee a Zsűri Nagydíját hozta el Cannes-ból a BlacKkKlansmannel, Boots Riley Sorry To Bother You-ja azonnal kultfilmmé emelkedett (és minden szakszervezetis számára kötelező!), Barry Jenkins második rendezése, a Ha a Beale Street mesélni tudna pedig még csak most fordul rá a díjszezonra. A sikert sikerre halmozó afroamerikai alkotók mögött pedig vigyorgó bábjátékosként ott áll Donald Glover, a fekete közösség hangja, a rajongók szerény véleménye szerint a földkerekség legtehetségesebb művésze.

Glover saját sorozata, az Atlanta idén valóban szintet lépett. A második évad már az elsőnél is kevésbé tartotta fontosnak az ok-okozati kapcsolatok alapján, logikusan haladó történetszövést, egyre több a szabálytalan kitérő, a szubjektív vízió, a nyomasztó múltidézés és az indokolatlan elágazás. Bevittek minket az erdőbe, mint szegény Paper Boit a zsebesek, és egyhamar ki sem jövünk onnan. Hőseink elbeszélnek egymás mellett, nem értik a világot és az se őket, viszont olyan veszélyek leselkednek rájuk, amelyek mögött nincsen értelem vagy számítás. Az Atlanta legutóbbi évada valójában nemcsak fekete, hanem össztársadalmi horror. És akkor még Teddy Perkinsról szót sem ejtettünk. (Kránicz Bence)

7. Barry S01 (HBO)

2018-nak egyebek mellett azért is hálásak lehetünk, mert hozott egy szitkomot, ami őrülten vicces, pedig egyszer sem okádnak benne, és az altesti humor sem jellemző. Főhősünk, Barry ex-katona, aki hazatérve nem tud mit kezdeni magával, PTSD (Post-traumatic stress disorder) kínozza, így komoly gödörből húzta ki, amikor egy barátja beszervezte bérgyilkosnak. Ebből a helyzetből indul a sorozat, pontosabban egy elrontott akcióból, és néhány véletlenből, melynek révén Barry a Los Angeles-i színész-aspiránsok világában találja magát, ami óriási helyzeteket teremt – miközben persze az alvilág sem nyugszik. Nehéz eldönteni, hogy a fegyverekért és bérgyilkosokért sipítozva rajongó csecsen gyilkosok a viccesebbek, vagy maga a baltaarcú, zavarodott Barry – aki csak akkor nem félszeg, ha ölni kell –, vagy az önmegvalósításról és művészetről ömlengő színész-jelöltek, a pénzéhes színésztanár, esetleg a briliánsan inkompetens zsaruk. A forgatókönyvet a Szilícium-völgyet is jegyző Alec Berg és írótársai hozták össze ilyen remekre, köztük a főszerepet játszó Bill Hader. A Barry három Golden Globe-ért versenyez, és természetesen folytatódni is fog. (Bodnár Judit Lola)

Diane védelmében (Good Fight), CBS A Good Wife (magyarul a borzasztó A férjem védelmében címmel futott) utódsorozata, a Good Fight még mindig az egyik legjobb ügyvédes sorozat a tévében. A karakterek szerethetők, a párbeszédek sziporkázóak, az egyes epizódok esetei kivétel nélkül érdekesek, adott a kellően cinikus humor, és a széria még mindig meglepően gyorsan reagál a valóság aktuális eseményeire. Azért pedig külön piros pont jár, hogy az alkotók minden alkalmat megragadnak arra, hogy fricskát mutassanak Donald Trumpnak. (Birkás Péter) A Diane védelmében első évada elérhető az HBO GO-n.

6. Counterpart S01 (Starz)

A Starz nálunk az HBO-GO-n látható sorozata az év igazi meglepetései közé tartozik, és még azt a premisszát is elhisszük a sorozatnak, hogy valahol Berlin alatt NDK-s tudósok véletlenül létrehozták a világunk pontos mását. A két párhuzamos univerzum közötti hidegháború története egyértelműen J. K. Simmons jutalomjátéka, aki egyszerre két szerepet is játszik, méghozzá fantasztikusan, miközben amit látunk, egyszerre sci-fi, kémtörténet és politikai thriller, tényleg magas szinten megvalósítva. Az pedig külön karácsonyi ajándék, hogy az év legvégére kijött a második évad is. (Inkei Bence)

5. Better Call Saul S04 (Netflix/AMC)

Évről-évre erősebb a Breaking Bad spinoffja, ami a negyedik évaddal végleg kilépett a nagytestvér árnyékából. Közben persze komótosan egyre közelebb sodródunk a Walter White által uralt, kultikus eredeti világához: újabb ismert mellékszereplők bukkannak fel, látjuk kiépülni Gus Fring birodalmát, a főhős pedig minden eddiginél nagyobb léptekkel halad afelé, hogy az ambiciózus Jimmy McGillből a lecsúszott Saul Goodmané, az új-mexikói drogdílerek nagydumás zugügyvédjévé alakuljon át. Vince Gilliganék továbbra sem kapkodnak a cselekmény alakításával, a Better Call Saul így nagyon ráérősen építi karaktereit és a köztük éleződő konfliktusokat, hogy aztán váratlan, katartikus jelenetekben zárhassa rövidre őket. Az egyik legfontosabb szereplő kiesése sem billenti ki az érzékeny egyensúlyt, sőt, Jimmy tragikus sorsú bátyjának hiánya még erősebb dramaturgiai eszköznek bizonyul, mint a jelenléte volt. Akárcsak Jimmy, a róla szóló sorozat is keményen megküzdött azért, hogy saját jogán tartsák számon okosabb, szebb és híresebb testvére helyett, csak a Better Call Saulnak nem kellett múltját sutba dobnia ehhez. (Jankovics Márton)

Szökés Dannemorából (Escape at Dannemora), Showtime Ben Stiller színészként már többször bizonyította, hogy van drámai érzékenysége, de a Szökés Dannemorából így is hatalmas meglepetés volt nekem. A Trópusi vihar és a Zoolander rendezője ugyanis összehozta az év legkomolyabb börtönthrillerét, amiben nemhogy fingós poén nincs, de egy pillanat alatt letöröli arcunkról az idétlen vigyort. A Szökés Dannemorából egy komoly, karcos és hihetetlenül feszes sorozat, amiben a humor annyira sokadlagos szempont, hogy észre sem vesszük a nyomasztó felszín mögött. A megtörtént eseményeken alapuló sztori nem pusztán izgalmas, de az emberi ostobaságról és ravaszságról is sokat megtudhatunk belőle. Nem is a cselekmény, inkább a karakterrajzok emelik ki a börtönfilmek középmezőnyéből, Benicio Del Toro, Paul Dano és Patricia Arquette hármasa pedig egészen zseniális, bármeddig elnéznénk őket. (Jankovics Márton) A Szökés Dannemorábólt az HBO GO-n lehet visszanézni.

4. Bodyguard S01 (BBC One)

Jed Mercurio évtizedes nézettségi rekordot döntő sorozata az év egyik valódi sorozatszenzációja volt, de ezt elsősorban a rendkívül hatásos indításának köszönhette. A belügyminiszter testőréből egy politikai merénylet kulcsfigurájává előlépő testőr története azonban úgyis izgalmas és végig lebilincselő politikai thriller, hogy a befejezése kicsit ügyetlenre sikeredett. Richard Madden alakítása és a Bodyguard cinikus, váratlan fordulatokkal teli világa azonban nemcsak a brit tévénézőket, de a Netflix előfizetőit is lekötötte, és megmutatta, miért tartozik Jed Mercurio manapság azok közé a sorozatírók közé, akire a leginkább oda kell figyelni. (Inkei Bence)

Aranyélet S03, HBO Az Aranyélettel kapcsolatban egyik szemünk sír, a másik nevet. A sorozat ugyanis az első évadaival olyat csinált, amit itthon még sorozat soha korábban, és még a záró, harmadik évad is elég jó volt ahhoz, hogy beférjen plusz egynek. Pedig. Pedig az Aranyélet záró részeire mintha lecserélték volna az íróbrigádot: az addig a felfokozottság ellenére mindig logikus események hirtelen olyan vargabetűket kezdtek rajzolni, hogy abba beleszédültünk, a lezárás meg annyi kapcsolatot ápolt a realitással, mint egy szappanopera. Viszont ez azt megelőző részek drámaisága, hangulata, a továbbra is briliáns színészi játék és írói munka révén azért megérdemlik a helyüket nemcsak ezen a listán, de a legjobb magyar sorozatok örök ranglistáján is. (Bodnár Judit Lola) Az Aranyélet összes évadát az HBO GO-n lehet visszanézni.

3. Éles tárgyak (Sharp Objects) S01 (HBO)

Az Éles tárgyaknak már a stáblista alapján is bérelt helye volt a legjobbak listáján. Az adaptáció eredetijét az a Gillian Flynn írta, aki a Holtodiglannal egyszer már mindenkit lenyűgözött, a készítők között ott volt a Tűnj el! producere, Jason Blum és a Hatalmas kis hazugságok, a Vadon és a Mielőtt meghaltam rendezője, Jean-Marc Vallée. A főszerepeket pedig Amy Adams és az Oscarra is jelölt Patricia Clarkson játszák. A történetet egy rejtélyes gyerekgyilkosság, Camille (Amy Adams) hazatérése és tragikus tinédzserkora, illetve a kényszeres anyja (Patricia Clarkson) betegsége köti össze.

A sorozat tempója nem kedvez a nézőknek, de a kiszámíthatóság és a vontatott eseményeket lazán lekörözi a színészi játék, Amy Adams nyomorúságos arca és az anyjával való kapcsolata. Talán csak akkor lett volna az Éles tárgyaknak nagyobb szerencséje, ha minisorozat helyett filmre viszik az átlagos kisváros gyerekgyilkosságát. (Jánossy Villő)

2. Fülledt utcák (The Deuce) S02 (HBO)

Hiába mellőzték teljesen a 2018-as Emmy-gálán, a Fülledt utcák még mindig az egyik legjobb dolog a tévében, így – a tavalyihoz hasonlóan – idén is az év végi listánk élmezőnyébe került. A sorozat egyik hatalmas bravúrja, hogy úgy képes bemutatni a New York-i pornóipar kialakulását, hogy minden érdekesebb benne, mint maga a szex. Pedig David Simonék sorozata egyáltalán nem szégyenlősködik, sőt, a filmes kettős mércét felrúgva nemcsak a női, de a férfi nemi szervet is felvillantja a képernyőn, ha a jelenet azt kívánja. Ám közben olyan plasztikusan térképezi fel a szexipart körbeölelő hatalmi viszonyok, előítéletek, erőszak és kizsákmányolás sűrű hálóját, hogy a nézőnek eszébe sem jut a szex, mint élvezeti cikk. Inkább úgy gondol rá, mint ezt a rendszert mozgásban tartó erőre, amellyel stricik, prostik, gengszterek, öltönyös üzletemberek és egyszerű kuncsaftok jelölik ki helyüket a nagyvárosi dzsungel táplálékláncában.

A második évad 5-6 évet ugrik az időben, és 1977-ben veszi fel a fonalat: a pornó már akkora biznisz lett, hogy az utcai stricik megélhetését fenyegeti, akik aggódnak is tisztes kis szakmájuk fennmaradásáért. De hiába a koszos motelszobák helyére lépő vörös szőnyeg és csillogás: a kiszolgáltatottság nem vész el, csak átalakul. A Drót alkotói ezúttal sem okoznak csalódást, a Fülledt utcák egyszerre érzékeny dráma és tűpontos társadalomkritika, ugyanolyan hatásosak benne az egyéni történetek, mint a rendszerábrázolás. Sok cselekményszálon bontakozik ki a bűnözők, a bordélyok, a peepshow-k, a diszkók, a rendőrség és a szexmunkásokat segítő aktivisták sorsa, és az évad végére szemernyi kétségünk nem marad afelől, milyen pokoli nehéz feladat valódi reformokat és esélyegyenlőséget elérni ebben a hálóban vergődve. Már ha nem elégszünk meg azzal, hogy fejlődésnek nevezzük el a trendi ízlés szerint újrafazonírozott évszázados kizsákmányolást. (Jankovics Márton)

Narcos: Mexico, Netflix A Narcos negyedik, vagy ha úgy tetszik, a Narcos: Mexico első évadában azt lehet végignézni, hogy Miguel Ángel Félix Gallardo hogyan építi fel Mexikó első drogkartelljét, kiprovokálva ezzel azt a háborús állapotot, ami miatt a mai napig százezrek halnak meg az országban. A sorozat politikusabb lett, mint valaha: az Egyesült Államok felelőssége a helyzetért konkrétabban vetődik fel, mint a korábbi szériákban, ettől egy fokkal okosabbnak is tűnik a mexikói kiadás, mint a kolumbiai. Viszont a főszereplő, Diego Luna sajnos halványabb, mint Pablo Escobar volt, és a történet is már ismerős, ráadásul sokszor elnagyolt: ezek miatt a Narcos: Mexico csak egy emlékezetes sorozat marad, de klasszikussá nem fog válni. (Kálmán Attila) A Narcos összes évadát a Netflixen lehet visszanézni.

1. Patrick Melrose S01, Showtime (Sky)

„A Patrick Melrose merész vállalás, és az első rész alapján bármi lehet belőle, viszont egy rendkívül erős főszereplő és a stílusosan elbeszélt sztori biztosíték lehet rá, érdemes végignézni a sorozatot” – ezt még az első rész után írtuk, és mi az, hogy! Benedict Cumberbatch tényleg a sorozat első számú aduja, amilyen tökéletesen megformálja a rohadék és velejéig sérült Patrick Melrose szerepét.

A színészi játékon kívül – és itt emeljük ki a legdurvább pillanatokban beugró Sebastian Maltzot (a gyerek Melrose), Jennifer Jason Leigh-t (Melrose anyja, Eleanor Melrose), akit szívünk szerint minden részben felráznánk az ostobaságból és Pip Torrenst (Nicholas Pratt), rá sokan a Preacherből is emlékezhetnek – egyértelműen a történetben rejlik a Patrick Melrose erőssége. Az első rész delíriumos ritmusa és hangulata egy pillanat alatt illan el egy olyan traumával, aminek a súlyát a sorozat egy percig sem kívánja levenni a vállunkról. Ott ül végig, és legalább olyan tehetetlennek érezzük magunkat, mint maga Patrick Melrose. (Jánossy Villő)

