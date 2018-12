Elárulta a Netflix, mire izgultak leginkább a nézők az idén

A világ vezető streaming szolgáltatója hét lakattal őrzi a nézettségi adatait, most hármat közzétett arról, mit néztek a Netflix-előfizetők 2018 januárja és novembere között.

A 130 millió előfizetővel rendelkező, 190 országban hozzáférhető Netflix jellemzően nagyon szűkmarkúan bánik az adataival, és most is csak néhányat tett közzé.

Az idei filmek közül az alábbi hármat nézték újra a legtöbben (aki az első kettőt megnézte, azoknak több mint a fele még egyszer végignézte):

1. The Kissing Booth

2. To All the Boys I’ve Loved Before

3. Roxanne Roxanne

A Netflix-produkciók idei sztárjai közül az alábbi tíznek nőtt a legjobban az Instagram-követőik száma:

The Fab Five (Queer Eye)

Lana Condor (képünkön, To All the Boys I’ve Loved Before)

Joel Courtney (The Kissing Booth)

Miguel Herrán (Elite / La Casa de Papel)

Jaime Lorente Lopez (Elite / La Casa de Papel)

Maria Pedraza (Elite / La Casa de Papel)

Noah Centineo (To All the Boys I’ve Loved Before, Sierra Burgess is a Loser)

Joey King (The Kissing Booth)

Hannah Gadsby (Nanette)

Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina)

Végül pedig azt is elárulta a Netflix, hogy az amerikai előfizetők mely tíz sorozatból néztek egyszerre a legtöbbet, azaz melyek ragasztották oda a kanapéhoz a nézőket:

On My Block

Making a Murderer: Part 2

13 Reasons Why (2. évad)

Last Chance U: INDY

Bodyguard

Fastest Car

The Haunting of Hill House

Anne with an E (2. évad)

Insatiable

Orange Is the New Black (6. évad)

Fotó: Netflix