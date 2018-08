Itt a bizonyíték, hogy a Bosszúállók is bakiznak néha

Aztán persze egy nagyot röhögnek.

Orbánt és Trumpot is a szuperhősök hozták a nyakunkra

A napokban adják ki Amerikában a Bosszúállók: Végtelen háborút Blueray-en, és ahogy lenni szokott, a lemezen a film mellett persze mindenféle extrák is lesznek. Például az alább látható a bakiparádé, amely nemcsak azt mutatja meg, hogy a legnagyobb sztárok is hibáznak, de azt is, hogy a csapat láthatóan élvezte a forgatást, és jókat röhögtek magukon és egymáson, amikor valamelyikük belegabalyodott a mondandójába. A Bosszúállók harmadik része amúgy egy rakás bevételi rekordot megdöntött, világszerte már átlépte a 2 milliárd dolláros álomhatárt.

Borítókép: Disney/YouTube