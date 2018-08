Újraválasztották az Oscar-akadémia zaklatási vádak miatt leváltott elnökét

Másodszorra is megválasztotta az Amerikai Filmakadémia elnökének John Bailey filmest, az Amerikai dzsigoló és az Átlagemberek operatőrét. Bailey-t tavaly márciusban hárman is megvádolták szexuális zaklatással, de később kiderült, hogy csak egyetlen egy esetről van szó. Fel is mentették az operatőr-rendezőt, akinek most úgy tűnik, a karrierje is helyreállt a vádak után.

Bailey jelenleg a 34. ember az Akadémia élén, előtte 15 évig vezette annak operatőri ágazatát. A pozícióra a szervezet 54 tagú kormányzótanácsa állít jelölteket, akikre a több mint 8 ezer tag szavazhat. A szervezet tisztújításán az Akadémia teljes vezetőségét újraválasztották: Bailey mellett fontos szerepet fog kapni annak vezetésében Steven Spielberg és Whoopi Goldberg is.

A 75 éves Bailey-t tavaly vádolták meg azzal, hogy egy lakókocsiban megpróbált megérinteni valakit egy lakókocsiban. Az Akadémia ekkor leváltotta az elnököt, majd kivizsgálta az ügyet, és arra jutott, hogy a filmes ártatlan.

Kép: Rodin Eckenroth/Getty Images