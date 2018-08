Margot Robbie és Nicole Kidman odacsapnak a szexuális zaklatóknak

Film készül a Fox News nevű amerikai konzervatív TV-csatorna szexuális zaklatási botrányaiból. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Nicole Kidman és Charlize Theron is szerepelni fog a most készülő filmben, és most az is kiderült, hogy A Wall Street farkasa és az Én, Tonya sztárja, az ausztrál Margot Robbie is csatlakozik az illusztris szereplőgárdához.

Theron a csatorna egy korábbi műsorvezetőjét, a hírhedt Megyn Kelly-t fogja alakítani, míg Kidman Gretchen Carlson szerepében tűnik fel. Margot Robbie a csatorna egy meg nem nevezett producerét játssza majd. A film főleg a Fox News korábbi vezetőjének, Roger Ailes-nek a zaklatási botrányaira fókuszál, a csatorna női dolgozóit állítva középpontba.

Roger Ailes a csatorna egyik legjelentősebb alakja volt, aki több republikánus hírességgel együtt hozzájárult Richard Nixon, Ronald Reagan és George Bush elnöki kampányához is. 2016-ban, több szexuális zaklatási vád után kényszerült lemondásra. Ailes 2017-ben hunyt el.

Kép: Dave J Hogan/Getty Images