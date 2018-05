Már meg is van az új Bosszúállók-film egymilliárdja

Hát, ez gyors volt.

Itthon is tarol a Végtelen háború, bár nem annyira, mint másutt

Amint az várható volt, a Bosszúállók: Végtelen háború újabb mérföldkövet átlépve elérte az egymilliárd dolláros globális bevételt. Ez még nem is lenne olyan óriási hír, ám a Marvel monstre szuperhősbulija ezt a csekélyke teljesítményt rekordidő alatt, mindösszesen tizenegy nappal a bemutatása után érte el. Ilyen még nem történt a filmtörténetben.

Az utóbbi tizenegy nap teljesítményét nem is a sorrend jelzi legjobban, vagy az, hogy milyen filmsikereket előzött meg, inkább a CNN gyors számítása, miszerint a harmadik Bosszúállók-film ennyi idő alatt több pénzt keresett, min a Wonder Woman, a Batman Superman ellen, A galaxis őrzői, az X-Men: Az eljövendő múlt napjai és Az Igazság Ligája együttvéve.

A dolgon azért kevesen lepődtek meg nagyon, hisz a film minden idők legerősebb nyitását produkálta a tengerentúlon és globálisan is, mindezt úgy, hogy a globális azért mégsem globálist jelent, hiszen például olyan komoly méretű piacokon, mint Kína vagy Oroszország, még nem is került mozikba. Bár a rekordgyorsaságú egymilliárdról akkor még nem tudhatott, Kevin Feige a napokban mégis meghatottan köszönte meg a rajongóknak az elképesztő fogadtatást, a nyitóhétvége eredményét, és vele az elmúlt tíz évet is, amit a Marvel moziuniverzumával töltöttek.

A képen, melyet a Marvel Studios elnöke posztolt a Twitterre, persze egy rakás filmes elem volt, Thanos kesztyűjétől Loki sisakjáig. A Bosszúállók: Végtelen háborút egyébként mi is kedveltük, íme:

Kiemelt kép: Marvel