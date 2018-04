A PASO nem akar politizálni

Közleményben reagált dobosa nagy visszhangot kiváltó távozására a népszerű ska zenekar, amely azt állítja, Lipi Brown felrúgta a megállapodásukat, és többen csak a Facebook-posztjából értesültek a távozása okairól.

Lipi Brown (valódi nevén Rácz László) egy azóta privátra állított Facebook-posztban fejtette ki, miért hagyja ott a zenekart: bejegyzésében Rácz elárulta, már évek óta gondolkodott a kivándorláson, mígnem aztán az országgyűlési választás eredménye megadta neki az utolsó lökést. Továbbá a hosszú bejegyzésben arról beszélt, hogy nem helyesli azokat a kompromisszumokat, amiket a zenekar a siker érdekében kötni készül, végső lökésként pedig a PASO közéleti passzivitását nevezte meg.

A PASO (Pannonia Allstars Ska Orchestra) hétfő este közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben azt írják, meglepték őket a Rácz bejegyzésében foglaltak. Az együttes úgy fogalmazott, hogy a dalszövegeikben kívánják elmondani véleményüket, a direkt politizálástól viszont továbbra is tartózkodnak, ugyanakkor értetlenül állnak Rácz távozása előtt, hiszen az indokait egészen a Facebook-posztig nem hozta nyilvánosságra.

A teljes közlemény alább olvasható:

Lipi Brown, a PASO dobosa a mai napon saját Facebook-oldalán posztolt arról, hogy kilépett a zenekarból, melyben több indokot is felsorolt. Az együttest meglepte a kiírása, és alább tételesen reagál rájuk.

A PASO zenekar által képviselt értékek megjelennek a dalszövegeinkben, ezen felül rendszeresen odaállunk olyan ügyek mellé, amik nekünk fontosak, sőt nyilatkozatokban is többször kifejtettük az álláspontunkat, direkt pártpolitikába viszont nem kívánunk belefolyni. Érkezett már minden oldalról felénk megkeresés pártrendezvényeken való zenélésre, ezeket sem vállaltuk soha, mert megállapodtunk, hogy nem veszünk részt az aktuálpolitikában. Lipi most mégis ezt várta el tőlünk és ezt kérte számon. A zenekar többsége arra szavazott, hogy tartsuk magunkat a korábbi megállapodáshoz.

Az, hogy egy ska zenekar öltönyben van szerintünk nem fura. Mi azzal akartunk tisztelegni a ska hagyományok előtt, hogy hasonlóan a korábbi jamaicai és angol ska zenekarokhoz mi is így jelenünk meg. KRSA szinte a kezdetektől öltönyben lép fel (a legtöbben erről a fehér öltönyről azonosítják be az együttest), a zenekar pedig legalább 10 éve esetenként, a Ghost Train album lemezbemutató koncertje óta pedig rendszeresen így szerepel a színpadon. Lipinek nem találkozott az ízlésével ez a ska öltöny, de nem kényszerítettük arra hogy ő is így öltözzön, elfogadtuk, hogy ő atlétában és papucsban érzi jól magát a színpadon. Azóta is így játszott mindig.

Magyar szövegű dalok az utóbbi időben pont nem születtek, de nekünk semmi problémánk nincs velük, a Budapest-et, a Lakótelep-et, az Elhagytam magam-ot, vagy az olyan Lipi által írt magyar szövegű dalokat, mint a Hello Gagarin!, vagy a Tanya is szívesen játsszuk. Az hogy magyar együttesek angol nyelvű dalai nem számítanak bele a magyar kvótába (a rádiókat kötelezi egy törvény, hogy bizonyos százalékban magyar zenéket játsszanak, ami a magyar zenekaroknak elméletileg jó, hiszen ezzel védik ki, hogy csak nemzetközi dalokat játsszon egy állomás) szerintünk is sajnálatos dolog. A nem magyar nyelvű Hungarian Dish című dalunk egyértelműen a magyar kultúra promóciója.

Magáról a kilépés folyamatáról:

Lipi két hete jelezte hogy szeretné átadni a stafétabotot, mert nem érzi magát jól ebben a helyzetben. Mi ezt rendkívül sajnáltuk, de mivel az derült ki, hogy hajthatatlan, abban állapodtunk meg vele, hogy választunk az általa felkínált alternatívák közül. Azt választottuk a Lipi által javasolt verziók közül, hogy egy későbbiekben fixálandó időpontig megcsinálja koncerteket, mi pedig közben megpróbáljuk megtalálni az utódját. Nem sokkal később megállapodtunk a konkrét dátumban is. Ezt a megállapodást aztán váratlanul felrúgta egy egyszavas e-mailben. Értetlenül álltunk a dolog előtt, mert nem láttuk, hogy mi miatt állt be ez a hirtelen változás. A legtöbb PASO zenekartag Lipi Facebook posztjában találkozott először az indokokkal.

Nagyon sajnáljuk, hogy egy 15 éves közös zenekari lét, barátság oda fut ki, hogy Facebook nyilatkozatokban kell kommunikálni. A személyes kapcsolatainkat ennél sokkal többre tartjuk.

A PASO ezúttal sok sikert kíván Lipinek. Mi pedig megyünk tovább az elmúlt 15 évben kialakított értékrendünk szerint. Ennél többet nem kívánunk nyilatkozni.

A PASO zenekar tagjai