Még egy magyar lesz ott és nyerhet a filmjével az Oscar-gálán

Ő írta az egyik aranyszoborra jelölt alkotás forgatókönyvét.

A Testről és lélekről alkotói mellett idén még egy magyar filmes vesz részt az Oscar-gálán: ő Doron Anita, aki a legjobb animációs filmnek járó díjra jelölt A kenyérkereső című alkotás forgatókönyvét írta.

A kárpátaljai magyar családból származó forgatókönyvíróról a 444 írta meg, hogy ő is ott lesz a díjátadón, miután Deborah Ellis azonos című regénye alapján ő dolgozta ki az ír-kanadai-luxemburgi koprodukcióban készült animációs film szkriptjét. Az alkotást Angelina Jolie producerálta és Nora Twomey rendezte.



Doron Anita 1974-ben született az ukrajnai Beregszászban, már gyermekként foglalkoztatta a mozgóképkészítés: 12 évesen a helyi folyó szennyezéséről csinált filmet, amivel azonnal kivívta a hivatal haragját. A helyi tanácselnök helyettese rá parancsolt, hogy hagyják abba a filmezést, különben a szülei elveszítik az állásukat. A szülei ennek ellenére arra biztatták, hogy folytassa, és be is fejezték a művet.

Filmes diplomát 2002-ben szerzett a torontói Ryerson Egyetemen. Több rövidfilm és doku mellett az új évezredben olyan alkotásokat írt és rendezett, mint a The End of Silence (2006), a Late Fragment (2007), az Europa, East (2010), a Mystico Fantástico! (2011) és a The Lesser Blessed (2012).

A kenyérkeresőt szeptemberben mutatták be a torontói filmfesztiválon, azóta kisebb díjak mellett előbb Arany Glóbuszra, majd Oscarra is jelölték. A Golden Globe-gálán is ugyanazzal a négy produkcióval, a Bébi úrral, a Ferdinánddal, a Loving Vincenttel és a Cocóval versenyezett a díjért, amelyekkel az Oscarért is fog. A vasárnapi gálán is az utóbbi a nagy esélyes, hiszen a Glóbuszt is a Disney és a Pixar meséje nyerte.

Az általa írt animációs film Oscar-esélyeiről a 444 telefonon kérdezte Doron Anitát, aki úgy fogalmazott, A kenyérkereső amolyan Dávidként áll szemben Góliáttal, azaz a Cocóval, ezért aztán

nekik már az is nagy öröm, hogy idáig eljutottak.

Az itthon decemberben az Anilogue ffilmfesztiválon bemutatott A kenyérkereső a 11 éves Parvanáról szól, aki arra teszi fel az életét, hogy biztonságot nyújtson a családjának, és megmentse az apját. Parvana apja, Nurullah a történelmet átszövő történeteket mesélt neki gyerekkorában, amikor a lány segített neki a piacon a talibánok irányítása alatt álló Kabulban. Amikor az apját letartóztatják, Parvana az egyetlen, aki elég bátor ahhoz, hogy akkor is a keresse a férfit, amikor már mindenki más feladta a reményt.

