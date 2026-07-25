„Tusványos nem egy ellenzéki rendezvény, Tusványos nem lesz sosem ellenzékben”
Jelentette ki Németh, aki ezzel együtt jelezte, mindenkivel nyitottak a kulturált párbeszédre. Majd átadta a szót Tőkés Lászlónak.
Jelentette ki Németh, aki ezzel együtt jelezte, mindenkivel nyitottak a kulturált párbeszédre. Majd átadta a szót Tőkés Lászlónak.
Németh Zsolt beszélt elsőként szokás szerint, kezdésként mindenkinek gratulált ahhoz, hogy jelen vannak a 35. Tusványos „Orbán–Tőkés-koncertjén”.
A népes vendégsereg köszöntése után Németh Zsolt köszönetet mondott a román nemzetnek és a román hatóságoknak, hogy a rendezvényt zökkenőmentesen le tudták bonyolítani, majd arról kezdett beszélni, hogy ezen a héten Tusványoson a teljességet ostromolták, és néhol el is tudták azt érni. Németh Zsolt megemlítette, hogy időközben történt azonban valami Magyarországon, amiről minden bizonnyal Orbán Viktor is ejt majd pár szót, mert „helyzet van”. Németh szerint voltak ők már ennél sokkal nehezebb helyzetben, és akkor is eredményesek tudtak lenni.
Fél óra késéssel megérkezett Orbán Viktor, Tusványos headlinere. Az egykori miniszterelnököt vastapssal fogadták.
Orbán Viktor és Németh Zsolt és Tőkés László a színpadon.
Már 20 percet csúszik a kezdés, de folyamatosan szivárognak az emberek. Az elkerített részre már esélytelen bejutni, és habár a tér fennmaradó része továbbra sem zsúfolt, folyamatosan nő a tömeg.
Még érkeznek az Orbán Viktorra kíváncsi vendégek a nagyszínpad előtti küzdőtérre. A placc színpadhoz közeli, kordonokkal elkerített felére már nem lehet beférni, ezzel szemben a tér hátsó részén még csak szellősen álldogálnak Orbán hívei. Az egykori miniszterelnök beszédét eredetileg 10 óra 30 perces (magyar idő szerint 9:30-as) kezdettel hirdették, ám Orbán még sehol.
De Orbán még sehol, a Hír TV-n jelenleg a Tisza Párt magszavazóiról és a Tisza-tábor méretéről beszélgetnek. De most elhangzott az Orbán Viktor géniusza kijelentés is.
A választási vereség óta Orbán Viktor a korábbi tempójához képest gyakorlatilag köddé vált. Nem kevesen egyenesen a kicsekkolásáról kezdtek beszélni, főleg akkor, amikor a Tisza Párt alaptörvény-módosítással kiiktatta Sulyok Tamást, amire Orbán úgy kiáltott önkényt, hogy közben épp az Egyesült Államokba utazott a futball-vb-re.
A Fidesz elnöke a hét elején tért haza, szerdán sajtótájékoztatót tartott a Fidesz új frakcióvezetőjével, Bóka Jánossal, ahol megelőlegezte, hogy az iránymutatást majd Tusványoson adja meg. Török Gábor a volt kormányfő szavaiból arra következtetett, hogy Orbán misszióhirdetésre készül.
A Fidesz egyébként kedden egy ellenállási nyilatkozatot is közzétett, ahogy ők mondják, a tiszás önkénnyel szemben, az ellenállás jó eséllyel sokszor elhangzik majd a Fidesz-vezér beszédében.
Érezhetően kevesebben jöttek ki a hatalomból kiszavazott Orbán Viktor beszédére: a színpad előtti, kordonokkal elválasztott, beléptetőkapus rész lényegében megtelt, ám a tér nagyjából fele – tíz perccel a kezdés előtt – egyelőre üresen áll. Az állóhelyes küzdőtérre vastagon rászáradt a sár, helyenként méretes pocsolyákat kell kerülgetni.
Egy évvel ezelőtt is nekem jutott a feladat, hogy Orbán Viktor beszédét közvetítsem olvasóinknak, akkor azt írtam a felvezetőben, hogy Orbán minden bizonnyal ezúttal is hagy majd nekünk egy jól idézhető mondatot, amire sokáig emlékezünk majd.
Így is lett: amikor a független kutatóintézetek már hónapok óta arról számoltak be, hogy a Tisza nemcsak pariban van, de vezet is a Fidesz előtt, Orbán kiállt, és elmondta a tusványosi hallgatóságnak:
Ha most vasárnap lennének a választások, 106 egyéni választókerületből 80-at mi nyernénk.
A többi pedig történelem.
A tavalyi beszéd nagy dobása egyébként a digitális polgári körök elindítása lett volna, amelynek keretében Orbán meghirdette a közösségi média elfoglalásának programját, egy fokkal békésebben, mint a Harcosok Klubjával. Nem ez volt a Fidesz legsikeresebb projektje.
A tusványosi fesztivál hagyományosan Orbán Viktor beszédeivel zárul minden évben, és ezekre a hazai (és nemzetközi) közvélemény különösen oda szokott figyelni, mert a Fidesz elnöke kormányon rendre az itteni elmélkedéseiben jelölte ki az irányt a politikai közösségének, és határozta meg az ideológiát.
A legemlékezetesebb példa erre kétségtelenül a 2014-es illiberális beszéd, ahol Orbán elmondta azt a beszédet, ami a következő 12 évben hellyel-közzel végig meghatározta a Fidesz politikáját. Ugyanígy Tusványos volt az a helyszín, ahol Orbán először kiállt, és nyíltan a támogatásáról biztosította Donald Trumpot, amikor az először indult az amerikai elnökválasztáson, és nem is nagyon hitt ekkortájt senki abban, hogy nyerhet.
Négy évvel ezelőtt Orbán azzal verte ki a biztosítékot határokon innen és túl, hogy kevert fajú nemzetekről beszélt, és hogy ő nem akar kevert fajú magyarságot. Kettő évvel ezelőtt, amikor már megjelent Magyar Péter a színen, bár nem nevezte meg a Tisza Párt elnökét, de az ellenséget a latte avokádós slim fit liberálisok rémképében azért meghatározta.
A Bálványosi Nyári Szabadegyetem – vagy ahogy a köztudatba mára beépült: Tusványos – intézményét 1990-ben hívták életre, mások mellett egy brit újságíró, David Campanale, és az alapítás óta folyamatosan visszajáró (és Orbán Viktort mostanában meggyőzni szándékozó) Németh Zsolt Fidesz-alapító ötletéből. Az alapelgondolás az volt, hogy legyen egy olyan szellemi, értelmiségi tér, ahol tenni lehet a határon átnyúló magyar–román együttműködésért, külön gondot fordítva a határon túli magyarság helyzetére.
Az elmúlt három és fél évtizedben Tusványos kinőtte magát, de a funkciója is jelentősen átalakult: teljesen leuralta a rendezvényt a Fidesz, apró kivételektől eltekintve kizárólag a volt kormánypárt üzenetei és megszólalói tematizálták a fesztivált. Ez most sincs egyébként másképp, de a súlyos választási vereség itt is érezteti a hatását, mégpedig olyan formában, hogy fideszes nagyágyúk egész sora marad távol idén Erdélytől. Viszont először hívták meg például Dúró Dórát, a Mi Hazánk alelnökét.
Radics Béla, a Fidesz parlamenti képviselője sokakkal ellentétben jelen van, neki egyébként is jobban tetszik a fesztivál ellenzékből.