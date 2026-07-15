Ukrán dróncsapásban meghalt a Roszatom főmérnöke

Dróncsapást hajtottak végre az ukrán erők az orosz ellenőrzésű zaporizzsjai atomerőmű egyik szolgálati járműve ellen szerda reggel, aminek következtében meghalt Alekszandr Jakovlev főmérnök és sofőrje – idézi az MTI Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatóját.

„A mai nap folyamán a kijevi rezsim célirányos terrorcselekményének következtében meghalt Alekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke. Ez a tragédia nem csupán a nyugati államok részéről tanúsított tétlenség, hanem a bűnös kijevi rezsim terrorcselekményeinek fokozására irányuló közvetlen ösztönzés eredményeként vált lehetségessé. Ennek a tétlenségnek az ára: egyrészt emberéletek (az utóbbi két és fél hónapban 13 embert gyilkoltak meg és 48-at megsebesítettek), másrészt egy súlyos nukleáris baleset valódi veszélye Oroszország, Ukrajna és Európa területein” – mondta.

Lihacsov szerint a dróncsapás, amelyben a sofőr is életét vesztette, az atomerőmű üzemi területének határán érte a gépkocsit. „Gyors, kézzelfogható és egyértelmű reakciót várunk a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségtől (NAÜ) a tragédiára” – tette hozzá.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szintén a történtek határozott elítélését követelte az illetékes nemzetközi szervezetektől, mindenekelőtt a NAÜ-től, valamint vizsgálatot Rafael Grossitól, az ügynökség főigazgatójától.