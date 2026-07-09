Szalai Máté: Máris újraindult az amerikai-iráni háború?

Az Egyesült Államok és Irán két egymást követő napon is csapást mért a másikra és szövetségeseire, ezzel a Közel-Kelet ismét egy intenzív háború szélére került. A két ország között hivatalosan április óta tűzszünet áll fenn, melyet június 17-én egy egyetértési megállapodás is megerősített. Azóta nem ez az első alkalom, hogy a két fél lecsap egymás érdekeltségeire, a mostani fellángolás azonban három okból aggasztó.

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