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Nagyvilág

Szalai Máté: Máris újraindult az amerikai-iráni háború?

Mohammed Hamoud / Getty Images
admin Szalai Máté
2026. 07. 09. 15:11
Mohammed Hamoud / Getty Images
A korábbi megállapodásnak nem jósoltak hosszú életet a szakértők. A Báb el-Mandeb szoros lezárásával pedig Irán végképp túszul ejtheti a világgazdaságot.

Az Egyesült Államok és Irán két egymást követő napon is csapást mért a másikra és szövetségeseire, ezzel a Közel-Kelet ismét egy intenzív háború szélére került. A két ország között hivatalosan április óta tűzszünet áll fenn, melyet június 17-én egy egyetértési megállapodás is megerősített. Azóta nem ez az első alkalom, hogy a két fél lecsap egymás érdekeltségeire, a mostani fellángolás azonban három okból aggasztó.

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