Hatalmas tűz pusztított egy dominikai luxushotelben, egy turista meghalt

Tűz ütött ki pénteken a Dominikai Köztársaság egyik luxusszállodájában, egy ember meghalt – írja az MTI hatósági források alapján.

A tájékoztatás szerint a Karib-tenger partján lévő Bayahíbe város szállodájából csaknem 1690 vendéget menekítettek ki, a lángok pedig szinte teljesen megsemmisítették az épületet.

Egy olasz turista meghalt

A dominikai katasztrófavédelem azt közölte, az áldozat egy olasz turista, aki füstmérgezésben vesztette életét.

Egészségügyi hatóságok szerint 10 ember szorult orvosi ellátásra.

A tűz okait vizsgálják, annyit azonban máris tudni, hogy a lángok a azért terjedhettek olyan gyorsan, mert az épület tetőszerkezetének egy része nádból készült.