donald tusklengyelországorosz-ukrán háborúrakétatámadás
Nagyvilág

Tusk: Egy orosz rakéta csapódott be az országunkba

Karol Zienkiewicz / MTI / EPA / PAP
Ireneusz Nowak vezérõrnagy, a lengyel légierõ szemlélõje, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Pawel Frysztak tûzoltó dandártábornok, az országos tûzoltóság helyettes vezetõje (b-j) sajtóértekezletet tart Lublinban.
24.hu
2026. 07. 30. 14:26
Karol Zienkiewicz / MTI / EPA / PAP
Ireneusz Nowak vezérõrnagy, a lengyel légierõ szemlélõje, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Pawel Frysztak tûzoltó dandártábornok, az országos tûzoltóság helyettes vezetõje (b-j) sajtóértekezletet tart Lublinban.

Egy orosz rakéta, mégpedig valószínűleg egy Kh-101 cirkálórakéta csapódhatott be Kelet-Lengyelországba az éjszaka folyamán – jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Reuters szerint, hozzátéve, hogy a szakértőknek tovább kell vizsgálniuk a rakéta szétszóródott roncsait, hogy teljes bizonyossággal meggyőződjenek a rakéta típusáról

A rakéta Lublintól 40 kilométernyire délre, lakatlan területre, egy mezőn csapódott be, a robbanás nyomán egy tíz méteres kráter keletkezett. Tusk szerint ezért nem jelentett direkt fenyegetést az orosz légi eszköz, és azt is hangsúlyozta, hogy a lengyel légvédelem készen állt a lelövésére, ha tovább repült volna.

A rakéta vélhetően az Ukrajna ellen irányuló nagyszabású éjszakai orosz légitámadás része volt, amelyben legalább kilenc ember vesztette életét és Ukrajna nyugati részen található Lviv városát is súlyosan érintette.

Az incidens nyomán a NATO és Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyel légtér korábbi megsértését követően – közölte csütörtökön a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (SHAPE).

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