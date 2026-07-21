„Hogyan vonod felelősségre azokat, akik felelősek a jogállamiság megsértéséért? A vállalati szereplőkkel vagy a kormánnyal kezded?”

Ha újjá kellene építenie egy országot egy amolyan félig autoriter államból egy működő demokráciává, hogyan kezdené? Az első lépések között lenne az említett ország elnökének eltávolítása?

Én amerikai szemüvegen keresztül nézem a világot, és az USA-ban most óriási fókusz van azon, amit mi elszámoltatási agendának nevezünk. Hogyan vonod felelősségre azokat, akik felelősek a jogállamiság megsértéséért? És hol kezded? A vállalati szereplőkkel kezded? A kormányban lévő emberekkel kezded? Elmész a Fehér Házig? Vannak nyilvánvalóbb célpontok a vállalati világban, hasonlóan ahhoz, ami önöknél is van. Magyar Péter nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy összekösse a korrupciót a megélhetési költségekkel. Nálunk is ugyanezek a problémák merültek fel. A polgárok, a szavazók, az amerikai nyilvánosság részéről úgy gondolom, elvárnák, vagy megnyugtatónak találnák, ha először a korrupcióra fókuszálnának, mint a jogállamiság visszaállításának módjára.

A korrupció jobb üzenet, mint mondjuk az inkompetencia? Mármint ha azt nézzük, miért magasak a megélhetés költségei.

Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a legtöbb ember úgy tekint a politikára és a politikusokra, mint akiknek megvannak a saját érdekeik. Nem ismerték fel, mire van valójában szükségük az embereknek, és nem arra fókuszáltak, hogy jobbá tegyék az emberek életét. A korrupció ebben a véglet, hogy valaki fizet a kegyelemért, vagy valaki fizet egy üzletért.

De ha belegondolunk, korrupció lehetett az is, hogy nem tudod beíratni a gyerekeidet az iskolákba, mert az oligarchák gyerekei járnak oda. Nem kapsz állást, mert a patrónusrendszer miatt az elit tagjaihoz tartozók kapnak. Szóval a korrupciónak egész tárháza létezik a törvénysértésen innen is. Lehet, hogy ez csak a törvények és a normák maguk felé hajlítása. Talán ha visszatérünk a legelső kérdésére, ismét az amerikai kontextusban, az emberek azt hitték, hogy az alkotmány, a jogrendszer sokkal jobb védelmet nyújt.