Orbán hatása Trumpra Ukrajnával kapcsolatban: semekkora

Magyarországnak új kormánya van. Ezzel vége annak az elképzelésnek, hogy nemzeti konzervatív kánaán vagyunk? Létezett ez az elképzelés egyáltalán?

Magyarországnak ez a szerepe mindenképpen változik. Az évek során sokat dolgoztam a magyar civil társadalommal és sok konzervatív szervezettel, azt mondhatom, hogy nagyszerűek voltak. De tíz év alatt sok minden megváltozott. Egy évtizeddel ezelőtt ez volt szó szerint az egyetlen hely, ahová amerikai konzervatívként eljöhettél, és azt mondhattad: hadd nézzem meg most azokat az embereket, akik hasonlóan gondolkodnak. És részben egyébként a magyar civil társadalom munkájának köszönhetően, és egyszerűen az elmúlt évtized változó politikája miatt, a konzervatív politika ma már a fősodor egész Európában. Ha ma összeadjuk a jobboldalon lévőket, a jobbközéptől a populistákig, ők alkotnák az európaiak többségét. És míg egy évtizede nem volt sok ember, akivel beszélhettél volna, ma rengeteg van. Még ha a különleges kapcsolat el is tűnt, a hálózat sokkal szélesebb és mélyebb lett. Szóval nem hiszem, hogy a transzatlanti geopolitika szempontjából ennek olyan jelentős hatása lesz, mint amilyen lett volna, mondjuk, egy évtizeddel ezelőtt.

Sok jobboldali kormány van hatalmon, de mintha Magyarország egy kicsit többet képviselt volna ennél. Mintha lett volna egyfajta márkaértéke annak, hogy egy amerikai gondolkodó Magyarországra „menekül”. Mindenki érti, miért történik, mit képvisel, és üzenet is volt.

Ez már egész Európában így van. Nem mintha mindenben egyetértettünk volna a magyar kormánnyal. Valójában az egyik nagyszerű dolog abban, hogy az évek során Magyarországra jöttünk, az volt, hogy nem értettünk egyet, és az embereknek ez teljesen rendben volt.

Soha nem voltunk elégedettek Magyarország Kínával kapcsolatos álláspontjával. Mindig úgy gondoltuk, hogy rossz álláspontot képviselnek Oroszországgal kapcsolatban.